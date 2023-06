Týden v kryptu: Výprodej se zastavil, na trzích ale stále panují obavy z dalšího pádu | e15.cz

Tentokrát si na nudu na trzích nelze stěžovat. Výprodeje rozjeté útokem americké Komise pro cenné papíry SEC na burzy Binance a Coinbase totiž pokračovaly. A i když se situace už uklidnila, stále to není žádná sláva.

Další aplikace, tentokrát bakkt, přestala nabízet mince, které SEC označila za neregistrované cenné papíry. A obchodování s více než tuctem párů ukončila i samotná Binance. Opět se navíc objevily obavy ohledně největšího stablecoinu USDT, který na chvíli ztratil svůj peg (vazbu) k americkému dolaru, i když o méně než jeden cent. I taková drobnost ale v současné době s trhy pořádně zamává.

Každopádně nakonec se celá situace za posledních sedm dní mírně zlepšila, i když uprostřed týdne to vypadalo hodně špatně.

Valuace všech kryptoměn podle serveru CoinGecko za týden vzrostla zhruba o procento na 1,105 bilionu dolarů.

Bitcoin pak posílil o 2,4 procenta na 26 430 dolarů, i když se ve čtvrtek dostal i pod 25 tisíc.

Ethereum nakonec skončilo o necelé procento v minusu, když se jeden token prodává za 1724 dolarů.

Vítězové týdne jsou v menšině, ale pár jich tu je. Token TrustWallet od Binance posílil o 27 procent, blockchain Sui o 20 procent a GMX o 17 procent.

Dvěma největšími losery jsou ApeCoin, který odepsal 14,5 procenta, a BitTorent se ztrátou 11,5 procenta.

BlackRock plánuje bitcoinové ETF

Rok zpátky jsme na to čekali a teď ta zpráva, mám pocit, prosvištěla trochu nezaslouženě poměrně opomenutá. O čem mluvím? O tom, že společnost BlackRock plánuje otevřít vůbec první americký ETF fond se spotovým bitcoinem. Už si dokonce podala žádost u americké Komise pro cenné papíry SEC. Nový produkt by se měl jmenovat iShares Bitcoin Trust.

ETF je zkratka pro exchange traded-fund a i drobným investorům umožňuje nakoupit si investiční nástroj, který sleduje výkonnost podkladového aktiva, v tomto případě bitcoinu.

Pokud SEC žádost BlackRocku schválí, jednalo by se o vůbec první podobný fond se spotovým bitcoinem. Ty dosavadní zatím držely takzvané futures, tedy deriváty sázející na budoucí cenu nejstarší kryptoměny.

První by byl proto, že SEC až dosud všechny žádosti o podobný finanční nástroj tvrdě odmítala. No a proč je to tak velká zpráva? No protože ono tak trochu vždy záleží na tom, kdo podobnou žádost podává.

A na celém světě není asi silnějšího hráče, který by to mohl zkusit, než BlackRock. Je to vůbec největší mezinárodní investiční firma s aktivy, jejichž hodnota se blíží 10 bilionům dolarů. Pro srovnání – HDP Česka je nějakých 282 miliard dolarů. Tedy 35× méně, než spravuje BlackRock.

Uvidíme, jak se na to bude šéf SEC Gary Gensler tvářit tentokrát. A pokud to projde, jak velký zájem o nový fond bude a co to udělá s poptávkou na trhu. Mohla by to být poměrně jízda.

A nesmím zapomenout ani na dvě další zprávy z USA. Tou první je návrh republikánského kongresmana za Ohio Warrena Davidsona. Ten spolu s kolegy přišel s návrhem zákona s názvem SEC Stabilization Act, který by nově přidal i šestého komisaře a zároveň pozměnil role členů SEC.

Dnes dominantní pozice šéfa SEC by zmizela. Vznikla by pozice exekutivního ředitele, který by řešil každodenní činnost, na kterého by pak nová komise dohlížela.

Tady zacituji Davidsona: „Americké kapitálové trhy musejí být ochráněny od tyrana v pozici předsedy komise, a to včetně toho stávajícího. Proto přicházím s touto legislativou, abych tak zastavil probíhající zneužívání moci a zajistil ochranu trhů, která je v jejich nejlepším zájmu.“

Pořád cítím trochu pachuť z toho, že tohle vše přichází často od trochu radikálních republikánů. Ale něco by se už stát mělo. Davidson každopádně zároveň rozjel hashtag #FireGaryGensler, který v USA okamžitě získal na popularitě.

The #SECStabilizationAct explained ⤵️



❌ Fires Chair @GaryGensler



✅ All rulemaking, enforcement, & investigations conducted by 6 commissioners



➕ Creates ED Role for day-to-day operations



Thank you, @GOPMajorityWhip for helping lead this legislation. pic.twitter.com/QFEHePJh1h — Warren Davidson 🇺🇸 (@WarrenDavidson) June 12, 2023

Bizarnímu vývoji v USA moc nepomohla ani další událost. SEC opakovaně tvrdila, že jsou firmy, kterým všechna potřebná povolení k fungování na americkém trhu komise dala. Nikdo přitom moc netušil, o koho by mohlo jít.

O to větší překvapení bylo, když minulý týden ve Sněmovně reprezentantů svědčil šéf obskurní společnosti Prometheum s tím, že právě ona licenci s názvem „special purpose broker-dealer“ dostala.

And who is running Prometheum? These guys: pic.twitter.com/SUK5JgjyCA — Matt Walsh (@MattWalshInBos) June 14, 2023

Firma sice vznikla v době takzvané ICO mánie – tedy masových emisí nejrůznějších virtuálních „coinů“ – v roce 2017, ale od jejího vzniku o ní prakticky nikdo neslyšel a nikdo tak netuší, proč se v době útoků na krypto horem dolem zrovna její šéf objevil před Kongresem.

Bylo navíc zřejmé, že si s některými členy, kteří kladli otázky, dopředu vše připravil a měl na ně přesně připravené odpovědi. Americká Blockchain Association už podala žádost o vysvětlení.

Hongkong tlačí na banky, aby přijaly burzy

Nedávno jsme si tu říkali, že další bull run by mohl přijít z Asie. A hlavním motorem by mohl být Hongkong. Ten nejenže od začátku června opět povolil retailu obchodovat na licencovaných burzách kryptoměny, ale teď se navíc ukazuje, že chce těmto burzám dokonce i vytvořit kvalitní zázemí.

Hong Kong Monetary Authority, která funguje prakticky jako tamní centrální banka, podle zpráv Financial Times tlačí na tamní velké banky, aby burzy přijímaly jako svoje klienty. Tři zdroje deníku hovořily hlavně o bankách HSBC, Standard Chartered a Bank of China.

Centrální banka měla nejdříve koncem dubna rozeslat finančním domům informační leták, ve kterém je vyzývala, aby se zaměřily na „nový vývoj na trhu“ a zároveň aby „přijaly ambicióznější přístup k novým sektorům jako například krypto trhům“. No a když to nestačilo, pozvala si je koncem května na schůzku, aby na ně zatlačila ještě víc.

No, tak se to snad doslechnou i naši radní v ČNB.

Pokuta 10 tisíc dolarů denně za pohrdání soudem

Za povšimnutí stojí také malý update ke krachu obřího fondu Three Arrow Capital. Likvidátoři fondu chtějí po americkém soudci, aby přiklepl jednomu ze zakladatelů fondu Kylu Daviesovi pohrdání soudem. A připojil k tomu pěknou pokutu 10 tisíc dolarů denně.

Kyle se spolu s kolegou Su Zhuem totiž ne a ne dostavit na předvolání, které obdrželi. A podržte se, obdrželi ho přes Twitter. K tomu si americké úřady musely zajistit speciální povolení od singapurských a amerických úřadů. Davies prý navíc blokuje insolvenční řízení a brání likvidátorům v přístupu ke zbylým aktivům fondu. Podle právníků se namísto vysedáváním u soudů v poslední době zaobírali rozjezdem nové burzy, na které se dají obchodovat pohledávky.

Na svém vrcholu držel Three Arrow Capital aktiva v hodnotě 10 miliard dolarů, nyní naopak věřitelům 3,5 miliardy dolarů dluží. Zatím se podařilo prodat například několik jpegů z opěvované sbírky NFT umění, které fond nahromadil.

V prvním prodeji před pár týdny se jeden obrázek prodal za 2,5 milionu, ve čtvrtek pak našel nového majitele přes dražební síň Sotheby’s další kousek za 6,2 milionu dolarů. I když je to na jedno NFT obří suma, věřitelům to asi moc nepomůže.

#AuctionUpdate: One of the most important works of post-blockchain generative art,@dmitricherniak’s Ringers #879 (The Goose) has just sold for $6.2 million, making it the 2nd highest generative art sale of all time. #SothebysGRAILS https://t.co/dKyqxGbAIZ pic.twitter.com/zkxoP21M9e — Sotheby's Metaverse (@Sothebysverse) June 15, 2023

A teď už jen krátce:

Uniswap má novou verzi

Největší decentralizovaná burza na světě s denním obratem 1,4 miliardy dolarů Uniswap představila verzi svojí směnárny s číslem čtyři.

V ní přináší několik zásadních novinek. Tou největší je nový typ chytrých kontraktů s názvem „hooks“, které vývojářům umožní nad uloženou likviditou umisťovat něco jako aplikace s prakticky neomezenou funkčností. Bude možné přes ně například provádět „dollar cost averaging“ (DCA), tedy postupný nákup daného aktiva. A to jen přes jednu úvodní transakci. Ale i řadu dalšího.

Verze 4.0 navíc zásadně sníží náročnost na poplatky, které je třeba platit za transakce, takže se směňování stane mnohem levnějším. Novinka ale vyvolala i řadu obav, například od open source komunity okolo Etherea. Více si můžete přečíst například tady.

Binance opouští Nizozemsko

Burze Binance se nepodařilo získat licenci pro provozovatele služeb virtuálních aktiv. V pátek proto přestala přijímat nové nizozemské uživatele a od soboty jim pozastavila možnost obchodování. Svá aktiva si nicméně mohou z burzy vytáhnout.

We regret to announce that Binance is leaving the Dutch market as we have been unable to register as a VASP with the Dutch regulator.



We continue to be committed to working collaboratively with regulators around the world and are additionally focused on getting our business… — Binance (@binance) June 16, 2023

Podobné licence přitom už získala v dalších zemích jako Francie, Španělsko či Polsko. Naštěstí poté, co vejde v platnost nová regulace MICA, bude burzám stačit jedna licence pro celou EU.