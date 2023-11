Vsadili jsme na další růst bitcoinu, říká Jedlinský. Tady jsou čtyři důvody proč | e15.cz

Cena bitcoinu vyskočila před týdnem o více než dvacet procent, je nejdražší od května 2022 a nejstarší kryptoměna stojí téměř dvojnásobek toho, co stála před rokem. I přes predikce některých škarohlídů se navíc na hladině mezi 34 a 35 tisíci dolary úspěšně drží.

A podle Jakuba Jedlinského ze společnosti Altlift, který o kryptoměnách učí i na VŠE v Praze, zatím není příliš důvodů, proč by měl padat. Spíše naopak. „Já jsem si vsadil, že půjde ještě nahoru. A tak jsme dokonce část bitcoinů, které máme, napákovali,“ říká v rozhovoru Jedlinský.

Text vznikl ve spolupráci s kryptospace.cz.

Jaké jsou důvody, proč podle něj může cena stále růst?

Tím prvním a nejaktuálnějším je očekávané povolení ETF fondů s tzv. spotovým bitcoinem. Americká komise pro cenné papíry (SEC) nyní posuzuje hned několik žádostí mimo jiné od největšího správce aktiv na světě firmy BlackRock. Nyní po vítězství firmy Grayscale v soudní při se SEC se očekává, že je jejich povolení na spadnutí, možná k němu dojde ještě letos.

Jak to bitcoinu pomůže? Otevře to možnost koupit si ho prakticky všem, od poradců, klientů bank až každého, kdo má nějakou investiční aplikaci. A to rychle a jednoduše.

„Je podle mne správné, že bude vznikat čím dál více způsobů, jak se exponovat vůči kryptu,“ říká Jedlinský. „Až půjde investovat do regulovaných ETF fondů, zajdu na pobočku banky, kde si to můžu koupit bez toho, abych si zakládal účet na Binance či další,“ popisuje. Podle něj to navíc pomůže omezit i různé podvody.

Velká očekávání spojená s ETF fondy podle Jedlinského ukazují i události před čtrnácti dny. Tehdy twitterový účet webu Cointelegraph sdílel zprávu, že už je ETF fond BlackRocku schválený. „Ale ii když se ukázalo, že to je kachna a cena opět spadla, tak zůstala tisíc dolarů nad hladinou, než ze které startovala,“ říká ekonom.

Dalším důležitým bodem, na který se čeká, je tzv. halving, který má přijít počátkem příštího roku. Je to jinak relativně technická věc, kdy těžaři bitcoinu začnou za uzavření bloku dostávat poloviční odměny. To, že se sníží přísun nových mincí na trhu podle Jedlinského až takovou roli nehraje. Hlavní je psychologický efekt, protože poslední dva halvingy byly následované prudkým růstem cen.

Třetím důvodem, proč by mohl bitcoin a krypto obecně růst, je Čína. Tam se totiž začíná po zákazu krypta před dvěma lety postupně měnit situace a úřady začínají naznačovat, že by se mohl zákaz zrušit. Byť by vše podléhalo striktní regulaci. První kroky v tomto směru od června dělá Hongkong.

„Nesmíme zapomenout ani na nadcházející volby v Americe. Před volbami stát vždycky zapomene na to, že má být opatrný, a začne probíhat expanzivní monetární politika,“ říká Jedlinský. „Myslet si o tom můžeme co chceme, ale část těch peněz bude končit na trzích a bude nafukovat ceny aktiv a krypta,“ říká ekonom.

Poukazuje nicméně i na to, že současná situace může být mírně řečeno křehká. „Je třeba dodat to, že na trzích jsou obchodovány velmi malé objemy, které klesají prakticky rok a půl. To znamená, že cena může při zvýšení poptávky letět rychle nahoru, ale stejně rychle tak může zase slétnout,“ varuje.

Pokud vás zajímá, jak moc je krypto závislé na makroekonomickém vývoji, jestli je dobře, že jde nyní jeho trend proti ostatním trhům a další, pusťte si celý podcast KryptoSpace