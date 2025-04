Penzijní fondy by se konečně mohly zapojit do výstavby nájemního bydlení v Česku. Podle Tomáše Pardubického, generálního ředitele skupiny Finep, to výrazně pomůže dostupnosti – a navíc udrží výnosy v zemi. Problém je ale jinde. Na trhu podle něj chybí lidé, kteří by takové byty stavěli. To navíc potvrzují i samotní stavaři. A nové evropské normy navíc bydlení dál prodraží.