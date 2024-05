Vztah mladých lidí k EU se obecně pokládá za mnohem přívětivější než jejich rodičů. Je to ale opravdu tak? Do podcastu Business Club jsme pozvali mladé kandidáty do evropských voleb, aby nám představili svůj pohled na aktuálně rezonující témata. S Adamem Trunečkou (STAN) a Klárou Školníkovou (za Sociální demokracii) jsme probrali vše od tiktokových kampaní přes migraci až po Severní Makedonii.