Data ukazují, že rizika z živelních katastrof rostou, říká Kamila Šimonová z Allianz
Vedle samotného poskytování pojistného krytí se pojišťovna Allianz v důsledku klimatických změn stále více věnuje osvětě a klade důraz na prevenci. „Řešíme změny ve struktuře přírodních událostí, s jakou frekvencí a na jakých místech se objevují,“ říká Chief Risk Officer v Allianz Kamila Šimonová v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší ve spolupráci s e15 projekt [ta] Udržitelnost. „A některá rizika jsou tak vysoká, že cena, kterou by klient musel za takové pojištění zaplatit, by z jeho strany byla neakceptovatelná,“ dodává.
Zatímco část byznysu minimálně v komunikační rovině v udržitelnosti polevuje, pro pojišťovnu Allianz zůstává toto téma klíčové. „Rizika spojená s klimatickou změnou jsou součástí risk managementu již delší dobu a do pojišťovnictví silně zasahují a ten trend je aktuálně velmi intenzívní,“ říká manažerka Kamila Šimonová, která je nejen šéfkou oddělení řízení rizik, ale také ESG Leader tuzemské dcery Allianz.
Iniciativa Allianz v tématech udržitelnosti je dobře patrná ze skutečnosti, že je společnost činná ve všech čtyřech hlavních trendech, které zmiňuje zpráva Udržitelné Česko, publikovaná platformou Business Leaders Forum. Tím prvním je vyšší transparentnost a odpovědnost firem, které se budou muset do budoucna více vyvarovat greenwashingu a dokládat své udržitelné aktivity.
V tom má Allianz čistý štít. Transparentnost považuje za klíčovou, a kromě jiného patří k zakladatelům tuzemské platformy Climate Sustainability Leaders. Ta sdružuje významné subjekty na českém trhu, které kladou velký důraz na strategie udržitelnosti. „Zásadním projektem je Carbon Tracker, který sdružuje více než sto největších společností a motivuje všechny ostatní ke snižování uhlíkové stopy, transparentnímu vykazování a otevřenosti,“ přibližuje Šimonová.
Samotná Allianz reportuje za celou globální skupinu. Patříme mezi regulované entity, takže reporting představuje významnou součást jejich aktivit. „Ačkoli zákonná povinnost na nás dolehla až na konci loňského roku, chystali jsme se na to již řadu let, abychom měli co nejkvalitnější data v požadované granularitě,“ vysvětluje Šimonová a dodává, že má pochopení pro obavy firem, které nemají zázemí silné mateřské společnosti. Inspiraci ale mohou hledat třeba právě u Allianz. „Součástí letošní ESG zprávy je takzvaná Sustainability Report, která dříve vycházela zvlášť. A nejen v ní, ale třeba i na našich webových stránkách jsou hlavní myšlenky, trendy, strategie a cíle, za nimiž jdeme,“ komentuje manažerka.
Edukace a prevence
Jedna ze strategií globální Allianz stojí na třech pilířích: udržitelnost vlastních aktivit, nové výzvy v zohlednění vývoje přírodních událostí ovlivněných klimatickou změnou v neživotním pojištění a investice do udržitelných trendů. Za tuzemskou pojišťovnu k prvnímu bodu Šimonová zmiňuje například dokončenou kompletní elektrifikaci vozového parku. Sama se však více zabývá portfolii neživotního pojištění.
„Velmi to souvisí s matematickou povahou mé profese, protože řešíme změny ve struktuře přírodních událostí. Tedy jakou frekvencí a na jakých místech se objevují,“ konstatuje. Jednak se proto pojišťovna snaží zlepšovat datovou základnu, a dále klade důraz na prevenci. „Klienty se snažíme edukovat, nabídnout jim informace, jaká opatření třeba mohou udělat před tím, než se pojistí. Zároveň těm pojištěným rozesíláme SMS, když v jejich lokalitě hrozí vichřice či povodeň, aby majetek zabezpečili,“ přibližuje Šimonová. A dodává, že navzdory vůli pojištění uzavřít existují i vlivem klimatické změny rizika tak vysoká, že jsou v podstatě nepojistitelná. „Cena, kterou by klient musel za takové pojištění zaplatit, by z jeho strany byla neakceptovatelná,“ doplňuje.
Práce s daty je pro vyhodnocování rizik v pojišťovně naprosto zásadní. „Detailní data v dobré kvalitě a přesnosti umožňují zohlednit trendy, které nastávají. Spolupracujeme například s poskytovateli povodňových modelů, kteří umí připravit projekce pro jednotlivé lokality a jsou schopni v modelech zohlednit různé typy rizik,“ konstatuje.
V jakých dalších klíčových oblastech udržitelnosti je Allianz aktivní? Jak si pojišťovna stojí v aktivitách společenské odpovědnosti firem? A co v udržitelnosti považuje za nejdůležitější sama Kamila Šimonová? I to se dozvíte v podcastu Trendy v udržitelnosti.