Posádka ponorky, která se ztratila u Titanicu | e15.cz

Hamish Harding

Hamish Harding, britský businessman, pilot a dobrodruh Autor: ČTK

58 let

miliardář, pilot a dobrodruh

Asi nejdiskutovanějším členem posádky je Hamish Harding, 58letý britský miliardář, pilot a dobrodruh. Je také zakladatelem Action Group a provozuje Action Aviation, společnost zajišťující soukromá trysková letadla se sídlem v Dubaji. Harding je velký dobrodruh, který několikrát navštívil jižní pól, jednou i s bývalým astronautem Buzzem Aldrinem. V roce 2022 podnikl let do vesmíru na palubě pátého letu Blue Origin s lidskou posádkou.

Harding je držitelem tří Guinessových rekordů, včetně nejdelšího času stráveného v plné hloubce oceánu během ponoru do nejhlubší části Mariánského příkopu. V magazínu Business Aviation Magazine uvedl, že vyrostl v Hongkongu, v polovině 80. let se během studií na Cambridge kvalifikoval jako pilot a poté, co vydělal peníze díky bankovnímu softwaru, založil svou leteckou společnost.

Podle něj se měl ponor k Titanicu uskutečnit v červnu 2022, ale byl zpožděn, protože se při předchozím ponoru poškodila ponorka. „Podle mě jsou rizika jasně vypočítaná a všichni jsme s riziky srozuměni,“ řekl před ponorem Harding.

Minulý víkend Harding uvedl na svém Facebooku, že se nejspíš letos bude jednat o jedinou expedici k vraku Titanicu. Důvodem jsou špatné povětrnostní podmínky v kanadském Newfoundlandu, odkud mise vyrážely.

„Někteří lidé sledují Netflix, někteří hrají golf a Hamish jde na dno oceánu nebo letí do vesmíru, aby vytvořil světové rekordy v létání kolem planety,“ uvedl Hardingův přítel a bývalý astronaut NASA Terry Virts. Harding je mimo jiné také členem Explorers Club, méně známé stoleté průzkumné skupiny.

Harding v sobotu 17.června oznamuje, že se účastní mise na Titanicu:

RMS TITANIC EXPEDITION



I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.@ExplorersClub @actionaviation @One_More_Orbit #PolarPrince



Full story at:https://t.co/7UWUrKGyTQ — Hamish Harding (@ActionAviation0) June 17, 2023

Harding má nevlastního syna Briana Szasze, který na svém Facebooku zveřejnil informaci, že se jeho otec pohřešuje a je součástí posádky ponorky. Následně ale příspěvek smazal. Další rozruch na sociálních sítích vyvolala informace, že se Hardingův syn zúčastnil koncertu Blink-182, zatímco se jeho otec stále pohřešuje. „Moje rodina by chtěla, abych na show Blink-182 byl, protože je to moje oblíbená kapela a hudba mi pomáhá v těžkých časech,“ uvedl na svém Facebooku sedmatřicetiletý Szasz. Než stihl svůj příspěvek smazat, kritizovala jej za něj i slavná rapperka Cardi B.

Shahzada a Suleman Dawoodovi

Suleman Dawood a jeho otec Shahzada Dawood Autor: Engro Corporation

48 let, 19 let

britský obchodník, student

Dalším členem posádky je 48letý britský obchodník Shahzada Dawood. Pochází z jedné z nejbohatších pákistánských rodin. Cestuje se svým synem Sulemanem, pouze 19letým studentem. Žije se svou ženou Christine a dalším dítětem Alinou v Surbitonu na jihozápadě Londýna. Měsíc před expedicí trávili v Kanadě.

Shahzada je místopředsedou pákistánského konglomerátu Engro Corporation, což je velká firma na výrobu hnojiv. Spolupracuje s nadací Dawood Foundation své rodiny a také s Institutem SETI – kalifornskou výzkumnou organizací, která pátrá po mimozemském životě.

Shahzada je také podporovatelem dvou charitativních organizací založených britským králem Karlem III. Mluvčí paláce řekl, že král požádal, aby byl plně informován o záchranné operaci, a uvedl, že jeho „myšlenky a modlitby jsou se všemi na palubě“. Shahzad studoval ve Filadelfii v USA a na University of Buckingham v Anglii, kde v roce 1998 promoval.

Rodina popsala mladého Sulemana jako „velkého fanouška sci-fi literatury, který se rád učí novým věcem“ a rád hraje volejbal. Podle zpráv místních médií nedávno absolvoval ACS International School Cobham v Surrey. Suleman dokončil první rok na University of Strathclyde v Glasgow, potvrdila CNN univerzita.

Paul-Henry Nargeolet

Paul-Henry Nargeolet, bývalý potápěč francouzského námořnictva, Autor: Profimedia.cz

77 let

bývalý potápěč francouzského námořnictva

Na palubě je také 77letý Paul-Henry Nargeolet, bývalý potápěč francouzského námořnictva, známý také jako Pan Titanic. Údajně strávil u vraku více času než kterýkoli jiný průzkumník a byl součástí první expedice, která se uskutečnila v roce 1987, pouhé dva roky poté, co byl vrak nalezen.

Nargeolet je také ředitelem podvodního výzkumu ve společnosti, která vlastní práva na vrak Titanicu. Podle profilu společnosti Nargeolet dohlížel na obnovu tisíců artefaktů Titanicu, včetně 20tunové části trupu lodi.

Mluvčí rodiny Mathieu Johann řekl, že doufá, že vyrovnanost a vojenská kariéra Nargeoleta uklidní posádku na palubě, i když výsledek operace nezávisí na něm. Krátce před naloděním na ponorku Nargeolet řekl, že se těší na expedici v příštím roce.

Stockton Rush

Stockton Rush, generální ředitel společnosti OceanGate Autor: Profimedia.cz

61 let

generální ředitel a zakladatel společnosti OceanGate

Posledním členem posádky je Stockton Rush (61). Je také generálním ředitelem společnosti OceanGate, která řídí plavby k Titanicu a organizovala i tuto plavbu. Společnost potvrdila, že je Rush na palubě.

Je to zkušený inženýr, který již dříve navrhl experimentální letadlo a pracoval na dalších malých ponorných plavidlech. Rush založil společnost v roce 2009 a nabídl zákazníkům možnost zažít cestování do hlubin. V roce 2001 se dostal do povědomí médií, když začal nabízet výlety na místo vraku Titanicu.

Za 250 tisíc dolarů (přes pět milionů korun) jeho společnost nabízí cestujícím možnost nahlédnout zblízka na to, co zbylo ze slavné lodi. Účastníci cestují asi 370 mil (595 km) na větší lodi do oblasti nad místem vraku a poté udělají osmihodinový ponor k Titanicu na ponorce o velikosti kamionu známé jako Titan. Podle dostupných informací se Rush účastní každého ponoru k Titanicu.

Společnost OceanGate Expeditions 15. června představuje týmy pro mise k Titanicu. Na snímcích je vidět Stockton Rush i Paul-Henry Nargeolet: