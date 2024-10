7 důvodů, proč firmy bankrotují: Jak tomu předejít?

Ve světě zkoušeném klimatickými změnami, válečnými konflikty a politickými otřesy není podnikání snadné. Ačkoli česká ekonomika prochází mírným oživením, bankrotů podniků stále přibývá. Co je jejich příčinou a jak jim předejít?

1. Ničivé přírodní živly

Klimatické změny stále častěji provází extrémní výkyvy počasí. Poslední záplavy v Česku způsobily podle říjnových odhadů České asociace pojišťoven škody za více než 16 miliard korun. Do konce září vyplatily pojišťovny postiženým firmám 173 milionů korun. Podnikatelé, kteří neměli správně nastavené pojistky, jsou v prekérní situaci.

K nejčastějším chybám patří nedostatečné pokrytí možných rizik, špatně stanovená spoluúčast nebo pojistná částka. Kamenem úrazu bývají zastaralé smlouvy. Nezapomeňte proto svou pojistku pravidelně aktualizovat, ať vaše podnikání ustojí i případné řádění živlů.

2. Ekonomické krize a nejistota

V posledních letech jsme na vlastní kůži zažili, jak s ekonomikou států dokáže otřást pandemie nebo blízký válečný konflikt. Pokud chcete posílit šanci, že krizová období překonáte, musíte důsledně sledovat své náklady a efektivitu.

Mnoho českých podniků už se cestou úspor vydalo. Podle Indexu firemních nákladů, který pravidelně vydává společnost Fidoo ze skupiny Direct, náklady firem v srpnu meziročně klesly o 13,2 %. Podle Petra Herzmanna, výkonného ředitele Fidoo, také firmy nakupují častěji než loni v srpnu. Počet transakcí meziročně vzrostl o 7,1 %. Znamená to, že podnikatelé vyhledávají levnější alternativy vstupů.

3. Neodpovídající kvalita produktů

Úspory jsou nutné. Pokud ale vedou ke zhoršení kvality, můžete ztratit zákazníky bleskovou rychlostí. Možná si vzpomenete na dění kolem piškotů Opavia před devíti lety. Po přesunutí jejich výroby do Polska si zákazníci stěžovali, že jsou piškoty tvrdší, menší a mají horší chuť. Výrobce trval na tom, že se složení nezměnilo. Přesto v anketě serveru Novinky.cz z října 2015 přes 98 % z více než 16 tisíc respondentů uvedlo, že výrobek přestali kupovat.

Potravinářského giganta sice kauza s českými piškoty nepoložila, ale rozhodně to není příklad hodný následování. Pokud by se jednalo o klíčový produkt a menší společnost, měla by taková ztráta přízně zákazníků fatální dopady.

4. Změny chování zákazníků

I vaši zákazníci se mění. Nové generace mají jiné hodnoty i preference a vy byste o tom měli mít dokonalý přehled. Bez sledování trendů a pružných reakcí na potřeby vaší cílové skupiny brzy budete za konkurencí zaostávat. Historie zná mnoho takových příkladů a vy se jistě nechcete stát dinosaurem, který stále sází na půjčovny videokazet, zatímco miliony diváků už dávno sledují filmy a seriály online.

5. Špatná firemní strategie

Počasí ani inflaci nemáte pod kontrolou, ovšem řízení vlastního podniku ano. Moderní firma musí umět plánovat strategicky, což zahrnuje nejen inovace produktů nebo péči o zaměstnance, ale také efektivní řízení výdajů. Kolik z vás stále postaru kopíruje účtenky a analyzuje výdaje pouze jednou na konci měsíce? Trvat na zastaralých postupech není zrovna nejefektivnější strategie. Na trhu jsou přitom nástroje, které vám ušetří spoustu času i peněz.

Víte, že… automatizovat můžete třeba agendu týkající se zaměstnaneckých výdajů? Se službou Fidoo Expense management zvládnete digitalizovat účtenky i vyplnit online cesťáky během pár minut. Díky předplaceným kartám budete mít placení výdajů pod kontrolou a celý měsíc vyúčtujete rychle a bez stresu.

6. Chybná finanční rozhodnutí

Chyby dělá každý, ale těch základních byste se měli vyvarovat. Předlužení nebo ledabylé prověřování odběratelů a následná druhotná platební neschopnost jsou cestou do pekel. Nutné je i hlídat provozní náklady, ať už jde o nákup materiálů, pohonných hmot nebo náklady na výrobu.

„Řízení nákladů je klíčem, díky kterému se firmy mohou připravit na ekonomické oživení v tom lepším případě a recesi v tom horším,“ říká Petr Herzmann ze společnosti Fidoo. „Ušetřené prostředky z každodenních nákladů se kumulují a na konci měsíce mohou vytvořit zajímavou sumu, která dokáže pokrýt buď další investice, nebo naopak sanovat bilanci. Měsíčně se díky Expense managementu českým malým a středním firmám daří ušetřit přibližně desetinu na drobných provozních nákladech – jen za loňský rok jsme tak tisícovce firem ušetřili čtvrt miliardy korun.“

7. Měnová politika státu

Česká národní banka svou politikou ovlivňuje kurz koruny. Firmy pak často mění poskytovatele devizových služeb ve snaze zajistit si co nejvýhodnější směnu, místo aby měly dlouhodobého partnera, který je při výkyvech na trhu podrží. Tuzemský devizový trh je komplikovaný a situaci firmám neulehčuje. Netransparentní podmínky a skryté poplatky často vedou k tomu, že se zpočátku výhodné transakce mění na nevýhodné. To pak nabourává stabilitu podnikání.

Jak tedy najít férového partnera pro směnu měn? Založte si multiměnový firemní účet od Fidoo. Vše zvládnete pohodlně online. S intuitivní aplikací Fidoo FX můžete převádět 24 měn 5 dní v týdnu po celých 24 hodin, klidně i o půlnoci. To, za kolik směníte, se nebude odvíjet od nálady bankéře, ale jasně stanovených podmínek. Čím víc peněz směníte, tím méně zaplatíte. Navíc získáte výhodné úročení svých EUR zůstatků, které máte kdykoliv k dispozici.

