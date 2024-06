Banky, EU Taxonomie i roadmapa vedou stavebnictví směrem k dekarbonizaci

Transformace si vyžádá ohromné náklady

Blanka Beranová, výkonná ředitelka pro udržitelnost, ČSOB

Klimatická změna a negativní dopady do životního prostředí úzce souvisí s ekonomickou činností. Je zřejmé, že musí nastat celosvětová ekonomická transformace. Česká republika je povinna dělat kroky, které vedou k unijnímu závazku, aby se Evropa v roce 2050 stala bezemisním kontinentem.

Transformace, která nás čeká, bude vyžadovat značné prostředky. Podle posledních odhadů se celková investice do dekarbonizace české ekonomiky do roku 2030 pohybuje kolem 3.5 bilionu korun. Z toho 2/3 by měly jít ze soukromých zdrojů. Nejvíce investic by mělo směřovat právě do energetických úspor v budovách, modernizace dopravy a energetické infrastruktury.

Úloha finančních institucí je v tomto procesu zásadní. Jsou to právě finanční instituce, které svými investičními rozhodnutími ovlivňují toky finančních prostředků do jednotlivých projektů a odvětví ekonomiky. Zároveň jsou ale vystaveny také těm nejvýznamnějším rizikům. Proto se dnes banky rozhodují nejen na základě analýzy finančních metrik, ale též výrazně více zohledňují dopady aktivit na životní prostředí a vyhodnocují ESG data klienta.

Jedním z klíčových sektorů dekarbonizace a udržitelných financí bude renovace budov s cílem výrazně zlepšit energetickou účinnost nemovitostí. Evropské budovy stojí za 40% celkové spotřebované energie. V současné době je v rámci EU 75 procent budov energeticky neúsporných. Dle odhadů bude v roce 2050 stále stát až 95 procent budov, které stojí již nyní. Získání, nasměrování kapitálu a rozhýbání poptávky po renovacích je jednou z nejtěžších výzev, které máme před sebou, protože se týká nejen firem, ale též jednotlivců, rodin.

Aby finanční instituce maximálně stimulovaly změny, tak kromě typicky finančních produktů rozšiřují svou nabídku služeb. Většina bank na trhu buď již má nebo buduje dotační poradenství, dokáže zajistit energetický audit, dát doporučení stavebních úprav a spočítat výši nutné investice včetně ekonomických úspor na provozu nemovitosti při zlepšení energetické účinnosti.

EU Taxonomie klasifikuje investice

Alice Machová, vedoucí partnerka poradenství v oblasti CFO agendy a udržitelného rozvoje, EY

Na konferenci jsem se věnovala primárně EU Taxonomii, což je seznam hospodářských činností považovaných za environmentálně udržitelné a slouží hlavně k nasměrování investic, jak soukromých, tak veřejných do udržitelných aktivit. V rámci real estate a stavebnictví se EU Taxonomie týká Výstavby nových budov, Renovace stávajících budov a Pořizování a vlastnictví budov.

EU Taxonomie zdaleka není jen o posouzení energetické náročnosti budovy, ale obsahuje celou řadu dalších kritérií od požadavků na spotřebu vody, oběhové hospodářství, biodiverzitu nebo použití materiálů bez obsahu škodlivin a nízkoemisních materiálů. Velkou výzvou pro firmy bývá také posouzení klimatických rizik, trh s databázemi poskytujícími tyto informace je velmi fragmentovaný.

Vzhledem k tomu, že se EU taxonomie pro udržitelné aktivity vyvíjí, představuje pro podniky, které se snaží nařízení implementovat i nadále značné výzvy a EY EU Taxonomy Barometer ukazuje, že jsou zapotřebí další pokyny na podporu konzistentního přístupu napříč odvětvími.

V rámci ČR potřebujeme pokud možno jednotný výklad kritérií, včetně shody ohledně detailních požadavků a přístupu k vyhodnocení finančních dopadů. Firmy by se tak měly zaměřit na administrativní a procesní efektivizaci taxonomického posouzení, výklad dokumentačních požadavků a provázání s existující legislativou včetně norem a také nastavení způsobu aktualizace do budoucna. I proto jsme se rádi podíleli na vzniku dokumentu Společný výklad technických screeningových kritérií EU Taxonomie, který vznikl pod taktovkou Rady pro šetrné budovy a je veřejně dostupný.

Roadmapa ukazuje směr k dekarbonizaci stavebnictví

Antonín Lupíšek, ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) vypracovala po vzoru deseti zemí Evropy zásadní dokument Zero Carbon Roadmap, který je základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v Česku. Na základě ročních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami byly identifikovány hlavní bariéry dekarbonizace ve stavebnictví a navrhnuty nutné kroky k jejich překonání. Jednotlivá opatření jsou shrnuta formou roadmapy obsahující úkoly pro hlavní zainteresované strany.

Většina opatření, která jsou identifikována jako doporučení pro řešení existujících bariér plynulého nástupu dekarbonizace, mohou být implementována do praxe ve velmi krátkém horizontu. Navržená opatření rozdělili autoři roadmapy do čtyř kategorií.

1. Zrychlení tempa renovací a zavádění energetických úspor

2. Snižování zabudovaných emisí

3. Rozvoj komunitní energetiky

4. Průřezová opatření