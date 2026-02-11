Catering jako strategický nástroj: Jak poznat profesionály, kteří vás nenechají ve štychu?
Představte si to: vaše klíčová firemní akce vrcholí, hosté se přesouvají k rautu, ale místo networkingu narážejí na nekonečné fronty. Jídlo pro pozdní příchozí dochází a personál působí v členitém prostoru spíše jako překážka než jako podpora. Špatná volba cateringu se neprojeví v kuchyni, ale v celkovém vnímání vaší značky a spokojenosti účastníků.
Může to ale vypadat i jinak. Akce plyne s matematickou přesností, ať už pořádáte konferenci v moderním sále, nebo galavečeři v historické budově bez zázemí. Hosté s dietními omezeními dostávají plnohodnotné menu bez složitého vysvětlování, logistika je neviditelná a vy jako organizátor se můžete plně věnovat businessu. Kvalitní catering dokáže zvýšit NPS (spokojenost) akce v průměru o 10–15 bodů.
Mostem k takovému výsledku je profesionální přístup postavený na datech a zkušenostech, nikoliv na slibech.
Společnost IN CATERING, která na trhu působí od roku 1995 a má za sebou přes 15 000 realizovaných eventů, definuje pro rok 2026 jasná pravidla výběru. Klíčem je ověření referencí u akcí podobného rozsahu: catering, který exceluje na malých oslavách, nemusí logisticky zvládnout event pro stovky lidí.
Důležitá je také transparentnost. Profesionální nabídka není jen „cena za osobu“, ale detailní rozpis zahrnující inventář, personál a logistický plán. V roce 2026 je standardem automatická nabídka veganských a bezlepkových variant, které se vaří a servírují odděleně, aby se předešlo kontaminaci a zdravotním rizikům.
„Catering není jen jídlo, je to součást celkového zážitku, která tvoří příběh vaší značky,“ potvrzuje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. Pokud dodavatel reaguje na poptávku déle než 24 hodin, odmítá sdílet detailní reference nebo se vyhýbá ochutnávce, je to varovný signál. Vsaďte na partnera, který se podepisuje pod bezchybnou exekuci. Vaše značka si nic jiného nezaslouží.
