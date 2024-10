Chytré technologie v drogeriích Teta: Internet věcí šetří náklady na vytápění

Není to tak dávno, co firmy pocítily tvrdý dopad energetické krize. I přes cenové stropy a další opatření se řada firem kvůli vysokým cenám energií potýkala s obrovským nárůstem nákladů. V nelehké situaci se ocitla také síť českých drogerií Teta. K výraznému snížení výdajů za energie jí však pomohlo řešení internetu věcí od Vodafone Business.

Snížením spotřeby energií v prodejnách by se ušetřilo, ale chyběla data…

Drogerie Teta řešila, jak efektivně vytápět či chladit prodejny již před energetickou krizí, ale když ceny energií vylétly prudce nahoru, bylo téma ještě naléhavější. „Celé to začalo krachem našeho dodavatele energií na začátku krize. To znamenalo, že se nám doslova přes noc změnily podmínky. Ceny elektřiny i plynu vystřelily a my hledali způsoby, jak tuto situaci vyřešit,“ vypráví Jan Doleček, HR ředitel drogerií Teta.

Jan Doleček, HR ředitel ve společnosti Teta drogerie | Vodafone Czech Republic a.s.

Příjemná teplota v prodejnách je důležitá pro komfort zákazníků i zaměstnanců. „Naší snahou nebylo jen bezhlavě vypnout topení, ale zařídit to tak, aby vše bylo komfortní pro zákazníky i zaměstnancea zároveň abychom netopili nebo nechladili více, než je nutné,“ dodává Jan Doleček. „Zjistili jsme ale, že nám chybí data, abychom mohli provést nějaké změny. Nevěděli jsme, kde a jak ve skutečnosti topíme. Proto jsme se začali zabývat otázkou, jak taková data vůbec sehnat. A přesně s tím nám pomohlo řešení chytré senzoriky od Vodafonu, který v tu dobu již byl naším poskytovatelem komunikačních služeb.“

Chytré technologie nemusí být tak složité, jak by se mohlo zdát

Cílem drogerií Teta bylo efektivnější využívání energie ve všech kamenných obchodech, získání přehledného reportingu, nastavení teplotních limitů a kontrola jejich dodržování. Ukázalo se, že řešení od Vodafonu je jednodušší a efektivnější než jiné alternativy, a to z hlediska instalace i používání. Skupina firem pk Solvent, do které síť drogerií Teta spadá, provozuje víc než 500 maloobchodních prodejen ve 300 městech a řešení bylo nutné dodat do všech poboček.

Vodafone poskytl prodejnám fyzická zařízení v podobě senzorů pro snímání teploty, instaloval software pro přístup k datům a postaral se i o celkovou konfiguraci řešení. Vše podle požadavků drogerie Teta. Zároveň zajistil služby konektivity, které jsou nezbytné pro bezchybné fungování celého systému.

Získané informace o teplotách lze snadno sledovat pomocí aplikace | Vodafone Czech Republic a.s.

V praxi to pak vypadá tak, že čidla každých 5 minut zaznamenávají informaci o teplotě v prodejně a data uloží do cloudu. K těm mají skrze aplikaci přístup vedoucí prodejen a oblastní manažeři. Jakmile systém zaznamená výkyv teploty, vedoucí pracovníci jsou o tom informováni a mohou situaci ihned řešit.

Díky řešení IoT mohou firmy snížit náklady i udržet stávající zákazníky

Chytrá čidla umožnila optimálně regulovat teplotu v prodejnách a snížit tak náklady na energii v řádech milionů korun ročně. V obchodech přitom zůstala příjemná teplota pro zákazníky i zaměstnance.

IoT od Vodafonu Business má podle personálního ředitele Jana Dolečka ještě jednu velkou výhodu: „Po implementaci jsme nemuseli nikoho najmout, nepotřebovali jsme žádného dalšího člověka. Systém je natolik jednoduchý a intuitivní, že vše potřebné vykonávají naši stávající lidé v rámci své běžné činnosti.“

