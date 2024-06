Fotovoltaika na střeše, potravinové banky a spolupráce se školou pro mentálně handicapované. IN CATERING představuje svou ESG strategii

Mise společnosti IN CATERING zahrnuje kromě profesionálních cateringových služeb i trvale udržitelný rozvoj, šetrný přístup k planetě a aktivity spojené se sociální odpovědností. Jako první z cateringových společností má IN CATERING na střeše své centrální budovy fotovoltaickou elektrárnu.

Kromě toho se firmě daří realizovat i další udržitelné a sociálně odpovědné projekty – zavádění recyklovatelných obalů a využívání inovativních materiálů, snižování produkce odpadů, šetrné zacházení se surovinami a potravinami a spolupráce se Základní školou speciální Rooseveltova. Společnost IN CATERING je členem Asociace společenské odpovědnosti a jejím hlavním závazkem je zero waste princip při zpracování surovin do 3 let, čímž jasně deklaruje, že svůj přístup k udržitelnému podnikání myslí vážně.

Rok 2023 byl pro udržitelnou strategii IN CATERING zlomový, podařilo se dokončit projekt fotovoltaické elektrárny v sídle centrály společnosti. „Díky novému solárnímu systému jsme schopni snížit naší uhlíkovou stopu o 72,98 tun CO2 ročně. Inteligentní řešení fotovoltaiky navíc poskytuje komplexní management pro řízení stability a ovládání distribuované a decentralizované kapacity zdrojů energie. Systém je schopen zadávat pokyny na prodej či nákup energie při výkyvech cen a zátěže na síť elektrické energie podle požadavků sítě nebo uživatele,“ popisuje Luděk Vocílka, generální ředitel skupiny IN CATERING.

Ohleduplný vztah k životnímu prostředí se odráží i v samotné podstatě činnosti společnosti, tedy v postoji ke zpracování potravin a celkovému fungování firmy. „V IN CATERING klademe důraz na moderní trendy a inovace v gastronomii. Snažíme se neustále posouvat hranice a poskytovat to nejlepší ze světové kuchyně v souladu s udržitelným rozvojem. Zodpovědně přistupujeme ke zpracování surovin, centralizujeme výrobu a soustředíme se na domácí produkty, tedy primárně na lokální a české dodavatele a farmáře,“ dodává Luděk Vocílka.

IN CATERING s.r.o.

Potravinové banky a recyklovatelné obaly

I přes snahu neplýtvat a zužitkovat vše, jak to jen jde, není možné toto pravidlo aplikovat na sto procent. Zatím. „Na akcích našich klientů bohužel někdy občerstvení zbyde, a když ho sami nezkonzumují, měli bychom ho vyhodit? Řekli jsme si, že jídlem se neplýtvá, a tak vznikl nápad spolupráce s potravinovou bankou, která od nás občerstvení přebere a zajistí, aby pomohlo tam, kde je potřeba. Kromě toho využíváme i kompostování a třídění odpadu. V posledních letech je také důležitým tématem zátěž plasty a dalšími náročně zpracovatelnými materiály, proto jsme přešli na recyklovatelné obaly, brčka nebo recyklovatelný papír. K redukci užívání papíru a plastů směřujeme i v rámci administrativy, kterou stále více digitalizujeme; opouštíme tedy od používání vizitek, tištěných katalogů, roll-upů nebo bannerů,“ vysvětluje Luděk Vocílka a dodává, že v současnosti je hlavním závazkem IN CATERING fungovat do tří let v takzvaném zero waste režimu při zpracování surovin.

Spolupráce se speciální školou Rooseveltova

IN CATERING rovněž již 20 let podporuje Základní školu speciální Rooseveltova, kam docházejí děti s autismem a s mentálním hendikepem. Připravuje pro ně pohoštění k různým příležitostem, třeba ke Dni dětí. „Zároveň pomáháme i s nákupem školních pomůcek, na které rodiče často nemají dostatek finančních prostředků. Také nás těší spolupráce s organizací Rytmus, která k nám každý týden posílá na praxi hendikepovaného studenta, jemuž pomáháme začlenit se do běžného života,“ uzavírá Luděk Vocílka.

