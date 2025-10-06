Huisman Czech Republic: Odvážné technologie, které mění svět i kariéry
Věděli jste, že více než 70 % pobřežních větrných farem po celém světě stojí díky zařízením vyvinutým a vyrobených společností Huisman? Jak větrné turbíny rostou do výšek a posouvají se dál od pobřeží, stává se know-how této firmy klíčovým. Závod Huisman Czech Republic ve Sviadnově se podílí na projektech, které posouvají hranice technických možností a přispívají k udržitelnější budoucnosti.
Díky vlastnímu vývojovému zázemí dokáže Huisman Czech Republic realizovat i ty nejkomplexnější technické výzvy. Huisman je místem, kde se špičkové technologie setkávají s odvahou lidí, kteří je tvoří. Právě teď otevírá dveře novým konstruktérům, inženýrům a designérům, kteří se chtějí podílet na projektech měnících svět.
Jedním z nejlepších příkladů inovací, na kterých se podíleli čeští inženýři, je Motion Compensated Pile Gripper. Toto zařízení umožňuje přesnou instalaci základů větrných turbín o hmotnosti až 3 200 tun v drsných mořských podmínkách. Za zmínku stojí také 225 metrů vysoký Ringer Crane jeřáb. Jde o největší zařízení, které ve Sviadnově navrhli a vyrobili.
Technologie společnosti Huisman nacházejí uplatnění nejen v energetice. Automatizované stohovací jeřáby pro terminál Delta v Rotterdamu jsou důležitým krokem k modernizaci přístavní logistiky.
Spolehlivý tým Huisman Czech Republic zvládá celý proces od konstrukce přes výrobu až po finální testování. Výsledkem jsou unikátní stroje jako gigantické jeřáby nebo sofistikované zařízení pro instalaci základů větrných elektráren.
|O firmě Huisman Czech Republic: Společnost Huisman Czech Republic, která byla založena v roce 1997 ve Sviadnově, je výrobním závodem společnosti Huisman a specializuje se na návrh a výrobu pokročilých technických výrobků s vysokou přidanou hodnotou pro energetiku, námořní dopravu, těžbu, železnici a zábavní průmysl. Tento výrobní závod vyrábí rozmanitou škálu výrobků, jako jsou námořní a pozemní jeřáby, mobilní vrtné soupravy, zařízení pro pokládku potrubí na moři, zařízení pro zábavní průmysl, konstrukci a údržbu podvozků kolejových vozidel, kompozitní trubky a další související položky. Huisman Czech Republic dodává své výrobky po celém světě, přičemž zařízení ze Sviadnova se využívá na různých místech, například v Mexickém zálivu, u pobřeží Afriky, na amerických ropných polích, v západní Austrálii nebo v Hongkongu.