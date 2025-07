IB Diploma nebo IGCSE? Pomáháme vám vybrat ten správný program na mezinárodní škole v Praze

Rozhodnutí, kam nasměrovat vzdělávací cestu svého dítěte, je jedním z nejzásadnějších kroků, který rodiče během školních let učiní. Pokud zvažujete studium na mezinárodní škole v Praze, pravděpodobně narazíte na dvě zkratky, které hrají klíčovou roli: IGCSE a IB Diploma. Co tyto programy znamenají, jak se liší a podle čeho se rozhodnout, který zvolit?

Co je IGCSE?

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) je mezinárodní ekvivalent britských „GCSE“ zkoušek, který studenti zpravidla skládají ve věku 14 až 16 let. Program byl vytvořen Univerzitou v Cambridge a je uznáván po celém světě jako kvalitní příprava na vyšší střední vzdělávání.

IGCSE nabízí široké spektrum předmětů – od jazyků, přes vědy, až po umělecké disciplíny. Studenti si vybírají jednotlivé předměty dle svých zájmů a silných stránek. Hodnocení probíhá kombinací písemných zkoušek, projektových prací a případně ústních zkoušek.

Hlavní výhoda IGCSE spočívá v jeho flexibilitě a důrazu na praktické dovednosti, logické myšlení a akademickou preciznost. Je ideální pro studenty, kteří se chtějí hlouběji profilovat a postupně si budovat základ pro náročnější programy.

Co je IB Diploma?

Diploma IB (International Baccalaureate Diploma Programme, zkráceně IB DP) je dvouletý vzdělávací program určený pro studenty ve věku 16–19 let. Jedná se o prestižní studijní model, který je uznáván univerzitami po celém světě – a to včetně těch nejlepších univerzit, jako jsou Oxford, Harvard nebo ETH Zürich.

Na rozdíl od IGCSE není IB program založen na výběru jednotlivých předmětů, ale na komplexní struktuře šesti studijních oblastí (např. jazyk a literatura, věda, matematika, společenské vědy, umění). Kromě toho studenti musí absolvovat tři povinné části: Extended Essay, Theory of Knowledge (TOK) a Creativity, Activity, Service (CAS).

IB klade důraz na kritické myšlení, samostatné studium, interdisciplinaritu a rozvoj celkového pohledu na svět.

Jaký program je pro vaše dítě vhodnější – IGCSE, nebo IB Diploma?

Volba mezi IGCSE a IB se neřídí tím, co je lepší, ale tím, co lépe odpovídá potřebám a zralosti konkrétního studenta.

Věk a vývoj: IGCSE je program pro nižší střední školu (14–16 let), zatímco IB Diploma je určen studentům ve vyšším ročníku střední školy (16–19 let). V ideálním případě na sebe tyto programy navazují. Styl výuky: IGCSE dává studentům možnost vybrat si své předměty a učí je akademické disciplíně. IB je strukturovanější a zaměřuje se na analytické a koncepční myšlení. Náročnost: IB je obecně považován za náročnější a to jak akademicky, tak časově. Od studentů se očekává samostatnost, schopnost psát eseje, pracovat na dlouhodobých projektech a efektivně si organizovat čas. Budoucnost: Pokud student plánuje studium na zahraniční univerzitě, zejména v anglicky mluvící zemi, je IB Diploma klíčem ke studiu. IGCSE je zase výborným stavebním kamenem pro další vzdělávání, včetně IB.

Jak si vybrat mezinárodní školu v Praze?

Praha dnes nabízí široké spektrum mezinárodních škol, které se liší nejen stylem výuky, ale také filozofií, strukturou programů a přístupem k rozvoji studentů. Při výběru školy je důležité zvážit nejen akademickou úroveň, ale i hodnoty, které mezinárodní škola v Praze reprezentuje, jaký typ podpory poskytuje studentům a jaké jsou její výsledky v oblasti přijímání na univerzity.

Kam dál?

Nejlepší volbou často není ani jeden, ani druhý program – ale jejich kombinace. IGCSE jako příprava, IB jako vyvrcholení středoškolského studia.