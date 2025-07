Inovativní produkty nabídnou lidem levnější energie, říká Zdeněk Mráz z Armex Energy

Drahé energie se negativně propisují jak do horší výkonnosti ekonomiky, tak do rodinných účtů. Ještě nedávno si přitom politici pochvalovali, jak ceny energií pěkně klesají. Jaká je tedy skutečnost?

Čísla Eurostatu jsou naprosto jasná a nelze je číst jinak, než že u nás máme ještě hůře nastavený systém nejrůznějších regulací a zásahů než ostatní země. Protože státní regulace, a v tom jediném se shodují všichni odborníci, jsou společně s drahými emisními povolenkami jednoznačně hlavním důvodem, proč máme my Evropané dvakrát dražší energie než Američané a třikrát než Číňané. A že jsme my Češi v tomto nelichotivém a z pohledu ekonomiky i životní úrovně obyvatel velmi znepokojujícím žebříčku ještě na posledním místě, to by měl být pro všechny státní úředníky a politiky, kteří mají svým rozhodováním vliv na podnikatelské klima v energetice, jednoznačný budíček.

Koho máte na mysli? A je vůbec správné, že situace došla tak daleko, že se ceny energií teď stávají součástí předvolebního boje?

Je to pochopitelné. Občany energie trápí, rodinné rozpočty jsou neúměrně zatěžovány. A politici, potažmo státní úředníci, jsou tady přece od toho, aby přicházeli s řešeními – že se to neděje či děje pomalu, má za výsledek, že energie v Česku sice zlevňují, ale mnohem nižším tempem než v okolních zemích.

Vaše společnost bývá jednou z prvních, která vždy promítne zlevnění na burzách do koncových cen pro zákazníky mezi prvními, a cenovou flexibilitu cíleně považuje za hlavní konkurenční přednost. Soudě podle vašich webových stránek je to vaše jasná strategie, jak oslovovat trh. Je to tak?

Určitě, ani se tím netajíme, když říkáme, že máme ambici zůstat lídrem ve zlevňování. Dodavatele energií lze rozdělit do dvou kategorií: na takzvané dominanty, obří společnosti se stovkami tisíc zákazníků, a na nezávislé dodavatele s tisíci či desítkami tisíc odběrných míst. Zatímco první nesporně dodávají trhu potřebnou stabilitu, zásadní konkurenční předností menších dodavatelů je zase cenová flexibilita – dokáží mnohem rychleji reagovat, tedy zlevňovat, jak jim to alespoň trochu trh dovolí, a současně pružně přicházet s novými, inovativními produkty. Mimochodem, pokud to myslí stát s rychlejším poklesem cen elektřiny vážně, musí se cíleně zaměřit na podporu právě této skupiny dodavatelů, neboť, ať se to někomu líbí, či nikoli, právě oni jsou a budou tahounem dalšího zlevňování.

A kam řadíte ARMEX ENERGY s osmdesáti tisíci klienty?

Patříme mezi TOP 10 největších dodavatelů, a tedy mezi největší společnosti ze skupiny nezávislých dodavatelů. Věříme, že dokážeme spojit výhody finanční stability – ARMEX ENERGY je součástí skupiny ARMEX, která podniká u nás i v zahraničí v řadě oblastí včetně obchodu s pohonnými hmotami či hotelnictví – s potřebnou flexibilitou. Určitě je například naší velkou výhodou, že máme vlastní kapacity v zásobnících plynu, kde rezervujeme část kapacity pro zákazníky, kteří se tak nemusejí obávat výkyvů v zásobování plynem ze zahraničí, k čemuž zvláště v posledních dvou letech docházelo a vzhledem ke geopolitické nestabilitě i nadále docházet může.

Trh s energiemi je velmi konkurenční. Většina firem nabízí v podstatě totéž pod různými názvy. Dá se přijít ještě s něčím novým?

Je to těžké, ale nikoli nemožné. My jsme například nedávno uvedli na trh naprostou novinku, inovativní produkt LÉTO–ZIMA. Jedná se o dvousložkový produkt. Zákazník platí jiné ceny elektřiny v létě a v zimě, v letním období od dubna do září podstatně nižší. Může tak velmi levně vytápět bazén, a když to trochu přeženu, už od dubna ho přeměnit v termální koupaliště. Nebo bez obavy z vysokého účtu pohodlně klimatizovat byt či dům i v největších letních parnech nebo klimatizaci používat k přitápění koncem jara či začátkem podzimu, což stále více lidí dělá. Dvousložkové produkty jsou tak trochu revolucí. ARMEX ENERGY je první, kdo podobný produkt domácnostem nabízí.

Můžete přiblížit, jak tento produkt funguje?

V letním období se díky levnější výrobě a relativnímu přebytku elektřiny na trhu pohybují ceny zásadně níže než v zimě. Díky skvělé práci našeho tradingového a produktového oddělení jsme nyní schopni tuto výhodu promítnout našim zákazníkům a ti tak získají bezkonkurenční letní ceny elektřiny i bez nutnosti vlastní fotovoltaiky. Cena je navíc pevná a zákazník ji zná předem na celé období.

