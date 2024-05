Léto ve Špindlerově Mlýně? Lanovky k pobytu zdarma a spousta zábavy pro celou rodinu

Unikátní naučné stezky a dětská hřiště, terénní koloběžky, elektrokola a zážitkové večeře na hřebenech hor při západu slunce nebo jízdenky na lanovky k pobytu zdarma – to je léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Dáváte-li přednost aktivní dovolené a milujete hory, vyrazte s rodinou či přáteli do všem dobře známého krkonošského střediska. Letní sezónu letos oficiálně otevře ORLEN Summer Opening, který se uskuteční v sobotu 8. června u horní stanice lanovky Medvědín. Těšit se můžete na pestrý program, soutěže i hudební vystoupení.

Léto ve Špindlerově Mlýně letos oficiálně odstartuje 8. června ORLEN Summer Openingem – Rodinným dnem na horách u horní stanice lanovky Medvědín. Těšit se můžete na bohatý program pro děti i dospělé. Nebude chybět kouzelnické vystoupení, malování na obličej, bublinový workshop, skákací hrad, soutěže, občerstvení nebo živá hudební vystoupení. Lanovka pro děti do 18 let bude navíc stát pouhých 10 korun.

Skiareál Špindlerův Mlýn nabízí široké spektrum sportovních aktivit. Milovníci turistiky ocení originální naučné stezky jako je například Medvědí cesta, nebo Mechová pěšinka. Na své si přijdou i cyklisti, areál totiž nabízí možnost zapůjčení elektrokol, na kterých si návštěvníci můžou vychutnat několik desítek kilometrů cyklistických tras, které vedou skrze nádhernou krkonošskou přírodou. K dispozici je také terénní koloběžková dráha vedoucí z Medvědína k dolní stanici lanovky, kde se zároveň nachází trampolínové centrum nebo diskgolfové hřiště. Pokud se chystáte do Špindlerova Mlýna s dětmi, nenechte si ujít unikátní dětská hřiště na hřebenech hor s nejkrásnějšími výhledy, originálními hracími prvky, prolézačkami či nafukovací trampolínou.

Letní večeře zážitků

Dovolenou si můžete zpestřit i gurmánským zážitkem. V červnu se návštěvníkům otevře Restaurace Na Pláni, ve které si nově můžete zarezervovat Letní večeři zážitků. Unikátní grilování v nadmořské výšce 1198 m.n.m. při západu slunce a s živou hudbou se uskuteční ve dvou termínech, a to 27. července a 17. srpna. Večeře bude probíhat formou „All you can eat“, při konzumaci se tedy nemusíte nijak omezovat. V těsné blízkosti restaurace se nachází velké dětské hřiště, které během večeře můžou využít i ti nejmenší účastníci. Nechybí zde ani populární Fotopoint ve tvaru dřevěného srdce.

Skiareál Špindlerův Mlýn

Teambuildingy i svatba na horách

Stylové restaurace v síti Spindl Gastronomy jsou ideální také pro firemní akce. Vyměňte kulisy a užijte si společné chvíle s kolegy na horách. Skiareál nabízí pronájem prostor, rauty, coffee breaky i kompletní organizaci celého eventu na míru včetně sportovních aktivit, outdoorových výletů a soutěží, večírku nebo hudební produkce. Skiareál letos navíc nabízí svatební prostory, zájemci tak mají jedinečnou možnost uspořádat na vrcholcích hor také svůj velký den. Těšit se můžete na špičkovou kuchyni a skutečnou romantiku.

Neplaťte za lanovky

Rádi byste měli ve Špindlu lanovky zcela zdarma? Ubytujte se v některém z vybraných partnerských hotelů. Lanovky zdarma nabízí Skiareál Špindlerův Mlýn pro všechny členy rodiny, a to za každou noc v rámci pobytu. Jde o ideální řešení pro jednorázové pobyty a dovolené. Po příjezdu do hotelu se stačí zaregistrovat do věrnostního programu GOPASS a následně můžete zamířit se svým QR kódem v mobilu přímo na lanovku. Úplný výčet partnerských hotelů je uveden na webu www.skiareal.cz, a nabídka se stále rozšiřuje.