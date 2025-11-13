Marketing přes push, Wallet či SMS: větší dosah s vyšším ziskem
E-mail pořád vládne jako hlavní marketingový kanál, ale teprve v kombinaci s SMS či push dokáže navýšit vaše marketingové ROI. Rozšiřte komunikační kanály pomocí CDP a navýšíte návratnost, dosah i celkový obrat.
E-mailing potřebuje pomoc
Stále se chlubí nejlepším poměrem cena/výkon, solidní mírou konverze i návratností. E-mail ale naráží na řadu problémů: Nízký open rate, přísná anti-spamová pravidla nebo stále kratší pozornost zákazníků, kteří si často e-maily ani nedočtou.
Na současném trhu se vyplatí směřovat marketing skrz více kanálů, které lidé používají ve svém volném čase. Řeč je zejména o SMS či push notifikacích, které podpoří e-mailing.
Nepodceňujte push notifikace
Každý den nám na mobil chodí a vždy si je přečteme. Proto mají push notifikace obrovský potenciál k cílenému marketingu. Podobně jako SMS, musí být „pushky“ krátké a úderné. Vyžadují instalaci aplikace, ale jsou značně levnější a navíc mají podobně vysoký open rate i konverze jako SMS.
Efektivita pushek má však svoji cenu: Je třeba investovat do vývoje aplikace, platit za její provoz i údržbu a nakonec přesvědčit zákazníky, aby si ji nainstalovali. Jakmile ale zákazníci appku mají, můžete pushkami zasílat exkluzivní odměny členům věrnostního programu, promo na nové produkty či upomínku na opuštěný košík.
Digitální karty, které vyřeší problémy push
Skvělé řešení představuje speciální typ věrnostních karet, které po uložení do Apple Wallet či Google Peněženky umožní zasílat push notifikace. Zákazník tak vůbec nemusí mít speciální aplikaci, ale stačí věrnostní karta uložená v peněžence.
Ne každá digitální karta však umožňuje zasílat pushky. Nejlépe poslouží například CDP & CRM CareCloud, který tyto speciální karty vystavuje. Pak už jen stačí, aby si zákazník kartu uložil, a můžete posílat cílený marketing jako flash sale, promo či upsell.
SMS se vrací ve velkém
Chcete-li téměř 100% open rate, mimořádné konverze a vysokou míru odezvy, využijte klasické „textovky“. Hodí se zejména na krátké a úderné promo, připomínku na doplnění zásob či bleskové výprodeje. Je potřeba pouze přiložit krátké CTA (výzvu k akci), zkrácený odkaz, a máte k dispozici kompaktní marketing.
Na co si dát pozor? Zejména na vyšší cenu za hromadnou rozesílku a dále také na striktní podmínky SMS marketingu, které se neustále aktualizují. SMS také posílejte s nižší frekvencí, abyste zákazíka neodradili.
Silný marketing skrz komunikační kanály
E-mailing samotný již neosloví dostatek zákazníků. Teprve s push notifikacemi a SMS využijete cílený marketing naplno. E-mail dokonale poslouží k delší a komplexnější komunikaci, kdežto SMS a pushky zastihnou zákazníka krátkými zprávami.
Jediné, co potřebujete, je nástroj schopný využít více komunikačních kanálů. Z těch nejznámějších poslouží CDP & CRM CareCloud, který umožňuje kromě e-mailů tvořit a rozesílat i push notifikace, Viber či SMS. Navíc dokáže zajistit kompletní cílený marketing skrze automatizaci, personalizaci a AI funkcionality.