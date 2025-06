Naučte se čepovat jako profík. Díky Škole čepování v Pilsner Urquell Experience v Praze

Sládek pivo vaří, ale výčepní ho dělá. V Pilsner Urquell: The Original Beer Experience v Praze se můžete pod vedením hlavního tapstera naučit, jak na to. A co si načepujete, to si taky vypijete.

Každý, kdo rád zajde do hospody na „jedno“, očekává, že dostane správně vychlazené pivo s krémovou pěnou a osvěžujícím řízem. Ne vždycky to ale vyjde přesně podle představ. Špatně umytý půllitr, použití nesprávného tlačného plynu nebo pěnění piva až ve sklenici. To jsou jen některé z mnoha chyb, kterých se výčepní může dopustit. A zážitek z oroseného půllitru je pokažený.

Ne nadarmo se totiž říká, že sládek pivo vaří, ale výčepní ho dělá. Jak poznat, že svou práci odvedl správně? A jak se naučit čepovat pivo tak, aby vznikla dokonalá harmonie chutí? Příležitost dostanete v zážitkové expozici Pilsner Urquell: The Original Beer Experience na pražském Václavském náměstí, která kromě mnohého dalšího nabízí také unikátní Školu čepování.

Pod vedením zkušených tapsterů, kteří už vydali nespočet piv, se naučíte, jak správně načepovat perfektní půllitr. A co si kdo načepuje, to si taky vypije! „Na začátek je nejdůležitější vědět, že pivo se čepuje výhradně do naprosto čisté sklenice, do půllitru patří prvně pěna, potom pivo a je nutné čepovat po skle,“ popisuje hlavní tapster Pilsner Urquell: The Original Beer Experience Matyáš Wiaczka, který s kolegy Školou čepování provází. Důležitá je podle něj také teplota piva. „Teplé pivo příliš pění, takže se čepuje špatně. Teplota je ale zásadní i pro chuť piva. Pokud je příliš nachlazené, chuť a aroma je potlačené. Příliš teplé pivo je zase až moc intenzivní. Ideální je teplota kolem sedmi stupňů Celsia,“ vysvětluje Wiaczka.

Zdroj: The Original Experience Company a.s.

Nos do sklenice a poznáte rozdíl

Wiaczka návštěvníky Školy čepování učí, jak načepovat hladinku, šnyt i mlíko. „Hladinka je pivo načepované na jeden zátah, má příjemný říz a skvěle vyváženou hořkost a sladkost. Šnyt má zpravidla více pěny a důležité je u něj i to, aby byl ve vrchní části sklenice prostor a pivo nebylo dočepované až po okraj. V prázdném místě se totiž hromadí aromatické látky, které se uvolňují z pivní pěny. Při ochutnání by měl člověk strčit nos do sklenice, aby pořádně docenil aroma piva,“ nabádá hlavní výčepní. U mlíka je zas podle něj zásadní konzistence. „Správně načepované mlíko je husté, krémové a příjemně nasládlé. V ústech by měl mít člověk pocit, že pije sklenici plnotučného mléka,“ přirovnává Wiaczka.

Kromě praktických dovedností, které návštěvníci Školy čepování ocení zejména při sousedských večírcích nebo letních grilovačkách, si ze zážitku odnesou také spoustu informací o pivu jako takovém. „To je to, co mě na Škole čepování baví nejvíc. Rád si s lidmi o pivu povídám, odpovídám na jejich dotazy. Často bývají hosté překvapení, kolik práce předchází tomu, než výčepní vůbec začne pivo čepovat. Není to zdaleka jen o tom stoupnout si za kličky a přemístit pivo z tanku do sklenice,“ upozorňuje zkušený tapster.

Poznejte správně načepované pivo na první pohled

Svým studentům dává Wiaczka také řadu tipů, jak poznat, že mají restauraci, kam na zlatavý mok přišli, radši rychle opustit. „Když výčepní čepuje pivo z výšky, je jasné, že nebude stát za nic. Důležité je také se podívat na pěnu. Pokud v ní jsou velké bubliny, bylo pivo načepované nejspíš do špinavé sklenice. Největší varovný signál pro hosta je ale zápach. To je jednoznačně známka nedostatečné hygieny za výčepem,“ doplňuje Matyáš Wiaczka.

Ze Školy čepování v pražském Pilsner Urquell: The Original Beer Experience si tak kromě certifikátu a praktických dovedností účastníci odnášejí i nový pohled na věc. Už při příští návštěvě restaurace snadno poznají, jestli stojí za to zůstat, nebo zda je lepší zvednout se a jít o hospodu dál. Naučí se číst ve sklenici, v pěně, v chuti – a porozumí tomu, co všechno ovlivňuje dokonalý pivní zážitek. Škola čepování tak přináší nejen zábavu, ale i respekt k tradičnímu českému řemeslu.

Zdroj: The Original Experience Company a.s.

Kromě Školy čepování nabízí Pilsner Urquell: The Original Beer Experience řadu dalších zajímavých zážitků. Gurmány potěší Večeře s pivním someliérem, kde ochutnají jedinečné menu inspirované českou kuchyní pečlivě doplněné o piva z celého světa. Skvělé jídlo a pití navíc doplní výklad zkušeného pivního someliéra, který ví o pivu vše a rád se o své znalosti podělí.

Oblíbená je také The Original Tour, zážitková expozice, která mapuje příběh vzniku prvního zlatého ležáku na světě a díky které návštěvníci prozkoumají pivovarské procesy Pilsner Urquell na vlastní kůži.