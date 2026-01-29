Péče o rodiče patří k nejtěžším životním zkouškám. Co rodinám pomáhá situaci zvládnout?
Péče o rodiče nebo prarodiče bývá jedním z nejnáročnějších období v životě rodiny. Přináší únavu, změnu rolí i silné emoce. Když ale vztahy fungují a lidé si dokážou pomoci, dá se zvládnout i velmi těžká situace. Svoji zkušenost s péčí o tatínka popisuje herečka Barbora Kodetová.
Péče o rodiče nebo prarodiče bývá jednou z nejtěžších životních zkušeností. Podle průzkumů ji ale 40 % lidí hodnotí zpětně jako pozitivní. Právě tam, kde dlouhodobě fungují vztahy a rodina drží při sobě, se náročné období zvládá lépe.
„Nejintenzivnější péče trvala zhruba rok a půl. Bydleli jsme všichni blízko sebe, což nám umožnilo se střídat. Maminka nesla hlavní odpovědnost, my jsme pomáhali,“ popisuje Barbora. Právě možnost rozdělit péči mezi více lidí považuje za klíčovou.
Když se rodič stane tím, kdo potřebuje pomoc
Péče mění rodinnou dynamiku. Dítě se najednou ocitá v roli dospělého, který přebírá odpovědnost. „Člověk zjistí, že život není tak jednoduchý, jak si ho v mládí představoval. Je potřeba hodně trpělivosti a laskavosti,“ říká Kodetová. Zároveň dodává, že stáří často odhalí skutečnou povahu člověka i vztahů.
Výzkumy ukazují, že více než polovina lidí ve středním věku má se svými rodiči komplikované vztahy. O to důležitější je mluvit o budoucí péči včas a otevřeně. Nejasnosti a nevyřčená očekávání se totiž v krizové situaci rychle promění ve stres.
Kde rodiny nejčastěji tápou?
Češi při péči o seniory nejčastěji pomáhají prakticky – nákupem, vařením nebo návštěvami. Často ale zapomínají na psychickou a finanční podporu. Právě v těchto oblastech rodiny narážejí na limity. Kodetová přiznává, že v době péče nevěděli, kde hledat pomoc a na co mají nárok. Informace byly roztříštěné a těžko dostupné.
Zkušenost její rodiny ale ukazuje, že i náročné období lze zvládnout důstojně. Ne proto, že by bylo snadné, ale proto, že v něm lidé nejsou sami. A to je často to nejdůležitější zjištění, které si z péče o blízké odnášíme.