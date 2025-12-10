Pojištění pohledávek využívá jen čtvrtina z firem, pro které by bylo vhodné, říká šéf Coface
„Pojištění pohledávek firmu okamžitě ochrání proti riziku nesplnění závazků ze strany jejich odběratelů. Což je zejména v ekonomicky turbulentní době naprosto zásadní,“ říká Rudolf Kypta, výkonný ředitel Coface pro Českou republiku a Slovensko. Proto vidí pojištění jako nejefektivnější formu ochrany proti platební neschopnosti. Na významu podle něj ale nabývá i prověřování obchodních partnerů. Riziko, že firma své peníze neuvidí, vidí hlavně u exportů, včetně těch do Německa, kde je platební neschopnost na desetiletém maximu.
Jak jsou na tom české firmy z hlediska platební morálky?
Za posledních patnáct let ušla velký kus cesty a zlepšuje se. Zatímco dříve byla nedůvěra investorů či zahraničních obchodních partnerů poměrně výrazná, nyní se zde celkem daří platit většinu faktur včas. V roce 2024 české firmy uhradily přes 61 procent faktur v termínu. České podnikatelské prostředí se výrazně posunulo v kultuře a profesionalitě řízení, což se pozitivně projevuje ve spolehlivosti českých firem.
Přestože letos pozorujeme více platebních incidentů i mírný nárůst insolvencí, pořád patříme k těm disciplinovanějším evropským plátcům, mezi něž můžeme zařadit ještě například skandinávské státy, Lucembursko, ale i Polsko. Tradičně horší platební morálku pak mají země jižní a jihovýchodní Evropy od Portugalska po Rumunsko.
Největší zhoršení vidíme u dříve spolehlivého Německa, kde je platební morálka nejhorší za posledních šest let. Čtyři z pěti německých firem řeší opožděné platby a údaje o platební neschopnosti jsou dokonce na desetiletém maximu. Po dva roky dosahovalo tempo růstu insolvencí přes 22 procent a vrcholu se nedočkáme ani v příštím roce. To je zvláště pro české firmy velké varování. Německo je dlouhodobě našim nejvýznamnějším obchodním partnerem, směřuje do něj 30 procent českého exportu.
Čím je to způsobeno?
Německo čelí ztrátě konkurenceschopnosti v důsledku drahých energií a pomalého tempa inovací. Nepomáhají ani strukturální problémy čínské ekonomiky, představující spolu s USA nejvýznamnější trh. Jsou zde i protekcionistická opatření zejména ze strany Spojených států. Německo je podobně jako Česko exportně orientovanou ekonomikou a současné změny v mezinárodních vztazích proto představují velkou výzvu, kterou ne všechny německé podniky dokážou ustát. Dynamika německých insolvencí je bezprecedentní a do insolvence se dostávají i podniky s historií počítanou v desítkách let.
České firmy zatím odolávají, ale kvůli zhoršené platební morálce v Německu a dynamickému růstu počtu insolvencí jsou dnes ohroženy zejména druhotnou platební neschopností.
Také slabý růst v Evropě po několik let vytváří na firmy soustavný tlak a situace se spíše zhoršuje. Tento negativní trend bude nejspíše pokračovat i v roce příštím. Je potřeba si zvyknout, že míra nejistoty zůstane vyšší než v minulé dekádě a adekvátně tomu je nutné pracovat s riziky.
Na vývoji škodního poměru zemí střední a východní Evropy pojištěných u Coface je vidět, že se od roku 2023 postupně zvyšuje objem škod z nezaplacení, což by mělo zvyšovat obezřetnost všech finančních manažerů.
Týká se to hlavně velkých zakázek nebo naopak malých odběratelů?
Platební morálka není otázkou výlučně velkých nebo malých odběratelů, ale jde o kombinaci faktorů včetně velikosti dodavatele, typu zakázky i ekonomického prostředí.
Obecně však platí, že velké firmy vykazují poměrně solidní platební morálku, přičemž u některých z nich jsou splatnosti dokonce kratší, než bývá běžné. Naopak u malých odběratelů se bavíme o menších finančních objemech, ale je zde větší četnost platebních rizik.
V jakých segmentech trhu je situace nejhorší?
Z pohledu střední a východní Evropy hlásí největší problémy doprava, stavebnictví a výroba, které byly loni také nejvíce zasaženy insolvencemi. Jsou vzájemně propojené a společně čelily kombinaci slabé poptávky, vysokých nákladů, problémů v dodavatelských řetězcích i geopolitických rizik. Dopravu poznamenalo snížení poptávky v průmyslu, ceny pohonných hmot a růst nákladů na platy, mýta nebo obměnu vozových parků s ohledem na ekologii. Stavebnictví ovlivnily mimo jiné nízké investice a vysoké úrokové sazby, což vedlo ke zpomalení nových projektů. Na výrobě, zejména u menších firem, se negativně podepsala slabá poptávka, vysoké náklady a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Situace v Česku tohle rozdělení prakticky potvrzuje. Dlouhodobě nejproblematičtější je sektor stavebnictví, který má ale to nejhorší snad již za sebou a predikce Coface jsou pozitivnější. Následuje výroba a maloobchodní prodej. Tyto tři segmenty se dohromady podílely bezmála na polovině všech insolvencí českých firem v loňském roce.
Mění se přístup českých firem v oblasti prevence?
Výrazně se posunul, ale stále není na úrovni západní Evropy, kde je pojištění pohledávek běžnou součástí řízení rizik. Aktuálně v Česku využívá pojištění pohledávek zhruba jen čtvrtina firem, pro které by tato opatření byla vhodná. Přirovnal bych to k pojištění domácnosti nebo auta, kde pojištění řešíme vždy preventivně, aniž bychom očekávali, že by nás pojistná událost někdy mohla potkat. Na pohledávky z nějakého důvodu s takovou ostražitostí nepohlížíme a často opomíjíme, že částky se obvykle pohybují mnohem výše, a přitom cena za jejich pojištění představuje pouze nižší desetiny procent z obratu firmy. Vyhoření rodinného domu může být pro rodinu bez pojištění finančně likvidační a totéž platí pro firmy a neuhrazené pohledávky.
Další možností prevence je prověření zákazníků přes kreditní informace. Finanční stabilitu firem umíme predikovat na základě vlastních dat až na 12 měsíců dopředu. Častým argumentem firem je, že své obchodní partnery znají, jezdí s nimi na dovolené, ale i tak se může stát, že se odběratelské firmy dostanou do potíží. A protože se váš obchodní „přítel“ stydí, tak vám to řekne jako poslednímu. Nemusí to být ani jeho vlastní vina. Stačí, když je jeho firma součástí problematického subdodavatelského řetězce a skončí v druhotné platební neschopnosti. Rozhodně platí, důvěřuj, ale prověřuj a přes kreditní informace je to tak snadné a rychlé.
Když v podnikání uvažujete dlouhodobě, považuji za nutnost mít kvalitní systém řízení kreditního rizika. Dělat informovaná rozhodnutí se vyplatí.
Je efektivnější pojistit své pohledávky dopředu nebo se připravit na co nejefektivnější vymáhání, eventuálně prodej?
Pojištění pohledávek firmu okamžitě ochrání proti riziku nesplnění závazků ze strany jejích odběratelů, což je zejména v ekonomicky turbulentní době naprosto zásadní. Efektivní správa pohledávek pokrývá nejen finanční ztrátu, ale zahrnuje také preventivní nástroje pro identifikaci a řízení rizik již v obchodní fázi. Díky tomu mohou firmy minimalizovat riziko vzniku nedobytných pohledávek a zároveň udržet stabilní cash flow a soustředit se na růst a rozvoj.
Naopak vymáhání pohledávek bez pojištění je často nákladné, časově náročné a s nezaručeným úspěchem. Zejména pokud dlužník aktivně skrývá majetek nebo má více věřitelů. Prodej může firmám přinést rychlou likviditu, ale znamená i nutnost akceptovat nižší výnos. Cena, kterou dostanou, bude často daleko nižší než nominální hodnota pohledávky.
Z tohoto pohledu je pojištění rozhodně strategičtější. Eliminuje potenciální problémy dříve, než nastanou a pomáhá minimalizovat ztráty v případě, že se situace zhorší. Vymáhání pohledávky nebo její prodej by měl být spíše až poslední možností.
Co tedy můžete nabídnout vy?
V Coface poskytujeme klientům kompletní servis, který jim pomáhá bezpečně růst v prostředí stoupajících rizik. Zaměřujeme se na obchodní riziko, tedy schopnost firem obchodovat na úvěr s jistotou, že dostanou zaplaceno.
Ideální je, pokud si u nás klient pojistí celé své portfolio odběratelů, které zároveň i monitorujeme a můžeme ho tak varovat před zhoršující se platební morálkou.
Klientům, kteří mají možnost využívat nejmenovitého limitu v rámci pojištění nebo nepojišťují všechny pohledávky či dokonce žádné, doporučujeme rozhodně využívat našich kreditních informací k rychlému posouzení bonity odběratelů. Mohou využít Coface reporty s jednoduchým semaforem pro velmi rychlé hodnocení nebo sofistikované analýzy konkrétních firem s detailními informacemi.
Pokud dojde na nejhorší a klient má nepojištěné nesplacené pohledávky, nabízíme službu jejich vymáhání. Díky globální síti expertů je dokážeme řešit lokálně, tedy v jazyce a právním prostředí dané země, což významně zvyšuje úspěšnost inkasa. Důležitou roli zde hraje čas, a proto vyhledáváme dlouhodobá partnerství, kdy umíme naše monitorovací nástroje napojit na účetní systém klienta a sledovat pohledávky víceméně online. Díky tomu můžeme zahájit činnosti spojené s vymáháním ve správný čas.
Jaká je dostupnost dat, pokud někdo obchoduje se zahraničím a chce vědět, kde je jaká situace?
Různorodá. V některých zemích jsou firmy povinné zveřejňovat své finanční informace, jinde je disciplinovanost horší. Coface klientům poskytuje ta nejlepší možná dostupná data v každé lokalitě. Naše pobočky jsou ve 100 zemích světa a pokrýváme z nich zhruba 200 zemí, tedy prakticky celý svět. My sami jsme na datech závislí, na základě nich děláme informovaná rozhodnutí, zda klienta pojistit či nepojistit.
Rudolf Kypta je zkušený manažer v oblasti pojištění, leasingu a finančního řízení, který od roku 2023 vede pobočku francouzské pojišťovny Coface pro Česko a Slovensko. Předtím působil jako CEO UBB Interlease (KBC Group), který je leadrem leasingového trhu v Bulharsku. Svou kariéru budoval také v ČSOB Leasing (KBC Group) a ING Životní pojišťovně (nyní NN), kde vedl finanční týmy a realizoval velké transformační projekty.
