Proč je Snadné vrácení reálnou výhodou pro váš internetový obchod?
V současném e-commerce podnikání konkurence nespí. Internetové obchody bojují o pozornost zákazníků nejen nabídkou nebo cenou, ale především nákupní zkušeností. A i když se mnoho firem soustředí na pohodlné doručení nebo akční nabídky, často opomíjejí jeden z nejdůležitějších prvků nákupu: proces vrácení zboží. Přitom právě ten může rozhodnout o loajalitě klienta a jeho ochotě k opakovaným nákupům.
Co je Snadné vrácení?
Snadné vrácení je moderní nástroj pro správu vratek v internetových obchodech. Zákazníkům zajišťuje intuitivní a rychlý proces odeslání zásilky s vráceným zbožím a obchodům přináší plnou automatizaci a kontrolu spolu s úsporou času a nákladů. Celý proces funguje online, bez nutnosti tisknout dokumenty, bez zbytečné komunikace se zákaznickou podporou a bez rizika logistických chyb.
Snadné vrácení funguje na všech běžných platformách a jeho implementace trvá pouhých několik minut.
Jaké konkrétní výhody získáváte díky systému Snadné vrácení?
1. Nižší náklady na vyřizování vratek
Díky automatizaci procesu vrácení zboží od formuláře až po skladové operace omezíte zapojení týmu obchodu a vyhnete se nutnosti ručního zpracování dat. To znamená méně práce pro zaměstnance, méně chyb a nižší náklady.
2. Pokles počtu dotazů na zákaznickou podporu až o 70 %
Díky přehlednosti celého procesu vrácení nemusí zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu s dotazy na adresu pro vrácení, stav zásilky či označení balíku štítkem. Všechny informace mají hned po ruce.
3. Rychlejší příjem zásilek ve skladu
Systém umožňuje, aby byl ve skladu oskenován štítek a automaticky přiřazen ke konkrétní objednávce. To znamená, že není nutné každý balíček rozbalovat ani hledat formulář pro vrácení zboží uvnitř zásilky.
4. Více loajálních zákazníků
Zákazníci, kteří vědí, že mohou zboží snadno vrátit, nakupují ochotněji a častěji se vracejí. Statistiky dokládají, že více než polovina vratek pochází od stálých zákazníků. To dokazuje, že pohodlné vrácení zboží má přímý dopad na loajalitu a opakované nákupy.
5. Lepší hodnocení obchodu
Přehledný a uživatelsky přívětivý systém vrácení zboží má přínos v tom, že je obchod vnímán jako spolehlivý a moderní. Zákazníci ocení, že se obchod stará o jejich komfort nejen před nákupem, ale i po nákupu.
Proč má smysl implementovat toto řešení právě teď?
Službu Snadné vrácení již využívá více než 2000 internetových obchodů. Patří mezi ně jak menší, specializované butiky, tak i velké značky z oblasti fashion, sportu a lifestyle. Všichni tito obchodníci pochopili, že moderní zákazník chce nejen pohodlně nakupovat, ale chce také mít možnost snadno a rychle zakoupené produkty vrátit.
Díky zavedení Snadného vrácení:
Rychleji přijímáte vratky – systém umožňuje automatické zpracování dat, okamžitou identifikaci zásilky po naskenování štítku a minimalizaci manuálních činností ve skladu. Lépe plánujete práci svého týmu – díky plnému přístupu k údajům o zásilkách máte přehled o tom, kolik vratek je na cestě, kolik jich již bylo doručeno a které je ještě potřeba přijmout. Omezujete náklady na obsluhu – automatizace znamená reálnou úsporu: méně dotazů na zákaznickou podporu, méně lidských chyb, méně času věnovaného vyřízení vratky. Posilujete image své značky – budete vnímáni jako moderní, transparentní a důvěryhodný obchod orientovaný na potřeby zákazníka. Zvyšujete prodej – zákazníci činí nákupní rozhodnutí ochotněji, pokud vědí, že mohou produkt beze stresu vrátit. Dalším přínosem je to, že loajální zákazníci, kteří již jednou využili tuto možnost pohodlného vrácení zboží, se častěji vracejí.
Je třeba zmínit, že implementace trvá pouze několik minut a nevyžaduje žádné odborné technické znalosti. Používání systému je jak pro e-shop, tak pro zákazníky zcela zdarma.
Pokud chcete svým zákazníkům zajistit moderní nákupní zkušenost a současně optimalizovat interní procesy v obchodě, je právě teďnejlepší čas to udělat. Zákazníci dnes již očekávají pohodlná řešení. Poskytněte jim je, dřív než to udělá vaše konkurence.
Změny v procesu vrácení zboží: Co musíte vědět o směrnici 2023/2673?
Od 19. června 2026 vstoupí v platnost nové předpisy obsažené ve Směrnici 2023/2673, které zásadně změní způsob vracení zboží v internetových obchodech. Pokud váš obchod nepřizpůsobí své procesy novým požadavkům, riskujete, že vám budou uloženy sankce. Nové předpisy vyžadují, aby měl každý obchod snadné a srozumitelné tlačítko umožňující rychlé odstoupení od smlouvy, bez nutnosti stahovat formuláře nebo posílat e-maily.
