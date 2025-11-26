Vivo X300 Pro jako zástupce inovací, které posouvají prémiový segment
Prémiový segment mobilního trhu je dnes plný silné konkurence, ale vivo X300 Pro přináší kombinaci technologií, která dokáže redefinovat očekávání. Tam, kde ostatní výrobci přidávají výkon nebo mění design, vivo staví na harmonii celého ekosystému. Vivo přichází s řadou X300, která míří přímo do prémiového segmentu – a přináší argumenty, které mohou zamíchat trhem.
Model X300 Pro kombinuje obrazový čip vivo VS1 s moderním 3nm procesorem MediaTek Dimensity 9500 a špičkovou optikou ZEISS APO. Tato kombinace umožňuje rychlé zpracování obrazu, nízkou latenci fotoaparátu a kvalitní výstupy, které z hlediska detailů a dynamiky umí konkurovat i profesionálním kamerám. V praxi to znamená rychlejší reakce při focení, přesnější práci s barvami a vyšší stabilitu při natáčení.
Zásadní roli hraje také nový systém OriginOS, který se poprvé objevuje na globálním trhu. Sází na efektivitu, uživatelskou přívětivost a chytré funkce založené na umělé inteligenci. Nástroje jako Origin Island nebo vivo Office Kit rozšiřují možnosti multitaskingu a vzdálené práce. Pro firemní sféru jde o krok, který zvyšuje produktivitu a přibližuje Android těsněji profesionálnímu využití.
Vivo myslí i na dlouhodobou udržitelnost. Sedm let bezpečnostních záplat a pět let systémových aktualizací reflektují potřebu uživatelů investovat do telefonu, který vydrží nejen výkonově, ale i softwarově. Baterie BlueVolt s vyšší odolností vůči degradaci přispívá k delší životnosti zařízení. Pro zákazníky to znamená nižší celkové náklady na vlastnictví a delší využitelnost v pracovním i osobním životě.
Design je pečlivě promyšlený. Tenké tělo, odolné sklo Armor Glass a povrch Coral Velvet Glass dokazují, že prémiový telefon může být krásný i praktický. IP68 a IP69 přinášejí robustní odolnost, kterou ocení uživatelé pracující v terénu nebo cestovatelé.
Vivo X300 Pro tak není jen dalším modelem v nabídce, ale je strategickým produktem, který posiluje pozici značky v prémiovém segmentu a ukazuje, jak může vypadat budoucnost chytrých zařízení: spojení výkonu, ekosystému a uživatelského komfortu.
Cena a zaváděcí akce
Model vivo X300 Pro zakoupíte u vybraných prodejců za doporučenou cenu 34 999 Kč.
První měsíc prodeje (do 30. listopadu nebo do vyprodání zásob) však v rámci úvodní akce můžete získat slevu 3 000 Kč a výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon, takže ve výsledku telefon pořídíte pod hranici 30 000 Kč. Kompaktnější model vivo X300 je k dispozici za 26 999. U něj platí do 30. listopadu (nebo vyprodání zásob) sleva 2 000 Kč + 2 000 Kč výkupní bonus.
Pro oba modely jsou součástí zaváděcí nabídky i zajímavé dárky (individuální pro jednotlivé prodejce), prodloužená záruka (2+1 rok) a 5letá záruka na baterii.