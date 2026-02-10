Zdraví jako stabilní byznys. Lázeňství láká investory
Péče o zdraví se v posledních letech mění v dlouhodobou investici: nejen pro pacienty, ale i pro investory. „Lázeňství vnímáme jako plnohodnotnou součást zdravotní péče s významným potenciálem do budoucna,“ říká Miroslav Liška, zakladatel a investor Lázeňského fondu. Ten investorům nabízí stabilní výnosy opřené o reálná aktiva a dlouhodobě rostoucí poptávku po péči o zdraví.
V posledních letech se výrazně proměňuje způsob, jakým lidé i instituce přemýšlejí o zdraví. Rostoucí tlak na zdravotnický systém, důraz na prevenci, regeneraci a aktivní přístup ke kvalitě života i demografické změny posouvají pozornost od jednorázového řešení problémů k dlouhodobé péči o zdraví. V tomto kontextu získává lázeňství znovu na významu, nikoli jako relikt minulosti, ale jako přirozený doplněk moderní zdravotní péče, který propojuje léčbu, prevenci a regeneraci.
Na tuto proměnu reaguje Lázeňský fond SICAV, investiční platforma stavějící na tradici českého lázeňství. Tu ale zasazuje do rámce moderního a dlouhodobě udržitelného investičního přístupu. Fond vychází z přesvědčení, že lázeňství není jen součástí cestovního ruchu, ale plnohodnotným segmentem zdravotní péče s výrazným společenským i ekonomickým přesahem.
Za vznikem fondu stojí trojice zakladatelů: Jan Doucha, Miroslav Liška a David Soukup. Všichni tři do projektu přinášejí zkušenosti z lázeňství, zdravotnictví i finančního řízení. Myšlenka fondu nevznikla jako čistě investiční produkt, ale jako reakce na potřebu stabilního kapitálu, jenž umožní rozvoj lázeňských a zdravotnických provozů bez tlaku na krátkodobý zisk.
Důležitým principem je i fakt, že zakladatelé vystupují jako aktivní investoři a mají vlastní kapitál vložený přímo do projektů fondu. Tento přístup posiluje důvěru investorů a podporuje odpovědné řízení, realistické nastavení výnosů a dlouhodobou udržitelnost.
Růst z tradice
Základ portfolia Lázeňského fondu tvoří lázeňské nemovitosti a provozy ve Františkových Lázních, jednom z nejvýznamnějších lázeňských měst v České republice. Fond zde vlastní a spravuje historické objekty, jako jsou lázeňské hotely Dr. Adler, Luisa nebo hotel Metropol. Ty citlivě modernizuje tak, aby splňovaly současné nároky klientů i provozní efektivity, aniž by ztratily svůj historický charakter.
Pro posílení stability výnosů a omezení sezónnosti fond rozšířil své působení také do oblasti ambulantní zdravotní péče. Akvizice rehabilitačního zařízení Kalbicentrum a kardiologické kliniky Kardio KV představují logické rozšíření lázeňské péče směrem k dlouhodobému sledování a léčbě pacientů i klientů mimo klasický lázeňský pobyt.
„Propojení lázeňství a zdravotnictví vnímáme jako logický krok, který vychází z tradice péče o zdraví a zároveň reaguje na současné potřeby pacientů i klientů,“ vysvětluje zakladatel a investor fondu Miroslav Liška.
Lázeňská péče i pro investory
Lázeňský fond je strukturován jako fond kvalifikovaných investorů (FKI) a je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem. Nesází na dynamický růst za cenu vyšší volatility, ale na stabilní a předvídatelné zhodnocení opřené o reálná aktiva a provozní výnosy.
Fond nabízí několik tříd investičních akcií s rozdílným výnosovým profilem, které se v současnosti pohybují přibližně v rozmezí 7 až 10 % ročně. Výnosy jsou generovány kombinací provozních příjmů ze zdravotnických a lázeňských zařízení a dlouhodobého zhodnocování nemovitostního portfolia.
Součástí filozofie fondu je i jeho nefinanční rozměr. Investoři mají možnost každoročně využít lázeňský pobyt odpovídající 2 % hodnoty vloženého kapitálu. Fond tak vytváří přímé propojení mezi investorem a aktivy, do nichž své prostředky směřuje.
Pohled do budoucna
Do budoucna plánuje Lázeňský fond další rozvoj v oblasti lázeňství i zdravotnických služeb a průběžně vyhodnocuje nové investiční příležitosti odpovídající jeho dlouhodobé strategii. Základní směr však zůstává neměnný, a to budovat hodnotu na tradici, odbornosti a realistickém vztahu mezi výnosem a rizikem.
„Dlouhodobě přemýšlíme o tom, jak zlepšit české lázně a urychlit jejich rozvoj. V tomto sektoru vidíme velký potenciál, protože pacienti tu budou vždy a se stárnoucí populací bude poptávka po lázeňské péči dál růst,“ uzavírá Miroslav Liška.