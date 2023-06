3 typy jedinečných a stylových koktejlových šatů pro každou oslavu | e15.cz

Jestliže hledáte trendy koktejlové šaty na oslavy a nejste zrovna módní znalkyně, nemusíte zoufat. Na následujících řádcích vám totiž dáme užitečné tipy a rady na to, jaké modely koktejlek budou letos v kurzu a také to, s čím je vkusně kombinovat, abyste docílily dokonalého outfitu. Proto čtěte dál a inspirujte se společně s námi.

Jaké modely koktejlových šatů budou v letošní sezóně in?

Chcete-li se v letošní sezóně blýsknout, vsaďte na modely koktejlek s rafinovanými průstřihy. Ty mohou být na koktejlkách umístěné u výstřihu, ale také v oblasti boků nebo šíje. Tyto kousky mohou zvýraznit vaše přednosti a chytře zakrýt vaše nedostatky. Dále budou v kurzu i koktejlové šaty s třpytivými detaily. Může se jednat o kamínky, ale také o flitry nebo o ozdobné brože. Lesklé prvky na koktejlových šatech snadno sladíte s psaníčkem s třpytivým řetízkem, ale i s obuví s blyštivými dekoracemi. V módě budou letos i dámské koktejlové šaty s volánky. Tento model koktejlek je velmi vzdušný a hodí se i do takzvaných boho outfitů. Díky koktejlkám s volány lze vyčarovat i romantický outfit. Na výše zmíněné módní koktejlové šaty pro ženy se můžete podívat například i tady: https://modivo.cz/c/damske/obleceni/saty-a-overaly/koktejlove-saty. Zde si přijde na své každá žena, která sleduje módní trendy.

K jakým dalším oděvům, obuvi a k jakým módním doplňkům se hodí koktejlové šaty?

Koktejlové šaty se velmi hodí ke krátkým kabátkům, ale také k džínové nebo ke kožené bundě. Letos pak můžete ke koktejlkám volit i propínací svetříky v pastelových jemných odstínech. Chcete-li něco extravagantnějšího, můžete vsadit na svetříky s flitry. In budou ty zlaté, které dobře sladíte i se svými měděnými nebo zlatými šperky. Co se týče obuvi, budou vám k dámským koktejlkám slušet sandály na platformě. Volit můžete i kousky na vyšších jehlách. Na těch však musíte umět chodit. Jestliže chůzi na vyšších podpatcích neovládáte, jsou pro vás jako stvořené boty na klínku. Ty vám totiž zajistí vyšší míru stability v každém terénu. K módním koktejlovým šatům se hodí i psaníčka a kabelky. Líbit by se vám mohla některá Guess kabelka, která je vždy precizně propracovaná a má nadčasový design.

Autor: EnvatoElements

Jaké barvy, vzory a motivy budou slušet vašim koktejlkám tuto sezónu?

Aby byl váš outfit s dámskými koktejlkami vyšperkovaný do posledního malého detailu, bude dobré, když se budete orientovat v trendy barevných odstínech pro danou sezónu. V té letošní povedou koktejlky v přírodních a v pastelových tónech. Světle fialové, pistáciové i růžové koktejlky tak budou letos dobrou volbou. Vsadit pak můžete i na černou nebo bílou klasiku. Černá i bílá jsou barvy, které z módy nevychází. Navíc jsou i univerzální, protože bílé a černé šaty snadno sladíte i s dalšími pestrobarevnými oděvy nebo s doplňky se vzory a s motivy. In budou letos ty zvířecí a květinové. Vzory se pak mohou objevit i na vašich koktejlkách. V tomto případě však volte už jen decentní jednobarevné a minimalistické módní doplňky. Módní pravidlo totiž říká, že příliš mnoho vzorů a motivů v jednom outfitu může působit až chaoticky. Dobré tedy bude držet se motta, které říká, že méně mnohdy znamená více.