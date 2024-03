7 maltských unikátů, které šokují svět. Tahle místa musíte vidět!

Překrásné pláže, exotická kuchyně a spojení kultury s přírodou jako nikde jinde. Malta je snem každého dobrodruha. A co vy? Chcete se ponořit do tohoto malého ráje uprostřed Středozemního moře?

Milovníci slunečních paprsků a romantických večerů budou na Maltě v sedmém nebi. Slunce tu září neuvěřitelných 300 dní v roce!

Ať vyrazíte kdykoliv, teplé počasí vás nemine. Pokud si ale chcete užít zemi naplno, kupte si letenku na jaro nebo léto.

Věděli jste, že… se od dubna dostanete na Maltu přímým letem z Prahy za skvělou cenu? Společnost KM Malta Airlines nabízí zpáteční letenky od 3 700 Kč včetně příručního zavazadla.

Určitě navštivte hlavní město Valletta nebo oblíbené město Mdina. Pokud ale chcete vidět speciální místa, která nemají ve světě obdoby, inspirujte se našimi 7 tipy.

1. Magická jeskyně, kterou milují fotografové

Z tohoto místa si odvezete snímky, které vám všichni budou závidět. Skalní útesy Blue Grotto omývá azurové moře. Svůj odstín mění v závislosti na postavení slunce. To v jeskyni vytváří tajemnou atmosféru, která vás pohltí. Určitě si nezapomeňte šnorchl, protože jste na jednom z nejlepších míst pro potápění.

V modrých vodách u Blue Grotto pozorujte pestrobarevné rybky | Shutterstock

2. Dokonalá pláž jen pro vás

Skvělých pláží najdete na Maltě hned několik. Jedna mezi nimi ale vyniká. V zátoce Mistra Bay si užijete oblázkovou pláž s perfektním vstupem do vody. Pod hladinou na vás čekají rozmanití koráli a s trochou štěstí potkáte mezi skalami i chobotnici. A co je na této pláži nejlepší? Není tak profláklá jako ostatní. Romantickou podívanou si užijete v soukromí.

V Zátoce Mistra Bay si užijete spoustu zábavy. Klidné vody jsou ideální pro kajakování | Shutterstock

3. Pohádková vesnice, kterou znáte víc, než si myslíte

Není nic tak ikonického jako Marsaxlokk. Rybářskou vesničku proslavily barevné lodičky luzzu kotvící v přístavu. Jako by se na místě zastavil čas. Autentická minulost se zachovala dodnes. Velká část místních se stále živí rybolovem. Lahodné speciality od nich určitě musíte ochutnat.

Na nedělních trzích ve vesničce Marsaxlokk pořídíte čerstvé ryby, ovoce a zeleninu i oblečení | Shutterstock

4. Posvátné místo z dávných časů

Hypogeum of Ħal-Saflieni má dlouhou historii. Podzemní prostor vytesaný do kamene pochází z období tří tisíc let před naším letopočtem. Komplex rozprostírající se na 500 m² je labyrintem chodeb a komor, které mají specifické kouzlo.

Vznikal tisíc let, postupně se rozšiřoval a získával svou typicky okrovou barvu. Mrazivou atmosféru má také proto, že se na místě našly ostatky tisíce žen. Tajuplný prostor je už více než 40 let zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO. Z Malty rozhodně nemůžete odjet, aniž byste ho navštívili.

5. Nezapomenutelná koupačka

Ponořte se do modré hlubiny, kterou chrání skály. Blue Hole na ostrově Gozo je rájem pro potápěče. Skalní útvar se utvářel po dobu tisíce let. Svůj dynamický tvar získal díky ostrému větru a bouřlivým vlnám. Oblouk zasahuje až 10 metrů pod hladinu moře. Během potápění budete mít pocit, jako by skálu opracovali lidé. Tento kouzelný prostor ale nevytvořil nikdo jiný než matka příroda.

K Blue Hole se snadno dostanete autem nebo autobusem | Shutterstock

6. Zábavní filmový park

V zátoce Anchor Bay vznikly v osmdesátých letech filmové kulisy pro Pepka námořníka. Vesnice Pepka námořníka, známá také jako Sweethaven Village,

dodnes funguje a láká děti i dospělé. Typické jsou pro ni barevné křivé domky. Na konci vesničky se můžete smočit v moři nebo se opalovat na mole.

V malé filmové vesničce Pepka námořníka se zabavíte na celý den | Shutterstock

7. Nejkrásnější výhled na Středozemní moře

Ten se vám rozprostře z útesů Dingli. Západní pobřeží Malty nabízí krásnou podívanou na přírodní poklady. Bílé skály se tyčí do výšky 250 metrů. Abyste měli komplexní zážitek, doporučujeme na místo vyrazit lodí z města Valletta. Z přídě lodi si vychutnáte 360° pohled na tento unikát.

Útesy Dingli jsou nejvyššími útesy na Maltě a nabízejí ohromující panoramatický výhled na Středozemní moře | Shutterstock

Zažijte unikátní dovolenou

Chcete vidět na vlastní oči místa, která vám změní život?