7 nejčastějších chyb, kterými se obchodníci okrádají o zisk. Patříte mezi ně? | E15.cz

Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka, která vyvíjí pokladní systémy pro menší a střední podniky, říká: „Je nejvyšší čas přivítat v obchodech 21. století. Pryč jsou časy, kdy pokladna bývala jen větší kalkulačkou. Moderní systémy nabízejí desítky funkcí, které usnadňují nejen obsluhu zákazníků, ale i řízení celého podniku.“ Tady je několik praktických tipů, jak ušetřit čas i peníze.

1) Už nikdy žádné manko

Občas se to prostě stane. Zákazník platí nákup velkou bankovkou, u pokladny stojí fronta a obsluha se nemůže dopočítat částky k vrácení. Večer pak pokladna nesedí. Pomocí funkce „Příjem a vrácení hotovosti“ snadno zabráníte chybám. Stačí naťukat, jakými bankovkami nebo mincemi zákazník platí, a Dotykačka okamžitě řekne, kolik je potřeba vrátit.

Autor: Dotykačka ČR s.r.o.

2) Ještě rychlejší odbavení zákazníka

Platí vám zákazníci nejčastěji kartou? Přidejte si tlačítko „platební karta“ rovnou na hlavní obrazovku. Na jedno kliknutí tak uzavřete účet a pošlete částku k platbě do propojeného platebního terminálu. Stejným způsobem nastavíte platbu hotově, stravenkou nebo třeba dárkovým poukazem. Účtenku můžete rychle odeslat také na e-mail zákazníka nebo vytisknout její kopii.

3) Jednodušší práce se sklady

Ať už potřebujete naskladnit nové zboží nebo udělat celkovou inventuru, s chytrým pokladním systémem se to dá vyřešit rychle, jednoduše a elegantně. Stačí „napípat“ veškeré zboží čtečkou čárových kódů a je to. Žádné ruční přepisy, složité výpočty ani chyby. Ještě jednodušší je naskladňování zboží pomocí elektronických dodacích listů, které Dotykačka zvládne doslova na jedno kliknutí. Dejte sbohem zdlouhavým ručním přepisům a ušetřete si hromadu času i starostí.

4) Je třeba upravit ceny? Jde to i rychle

Aktuální inflace výrazně hýbe s cenami zboží. Dotykačka umí pomoct i s tímto. Jakmile do systému zadáte nákupní ceny (opět ideálně pomocí elektronického dodacího listu), stačí definovat výši marže a systém sám vypočítá cenu u všech položek.

Autor: Dotykačka ČR s.r.o.

5) Upozornění na docházející zboží

Pokud si v systému nastavíte tzv. hlídání množství, pokladna vás okamžitě upozorní, když počet kusů na skladě klesne k uvedené hodnotě. U některých typů zboží dokonce pokladní systém může upozornit rovnou dodavatele. Ten pak přiveze nové zásoby, aniž byste to museli řešit.

6) Vyšší výdělky díky bezhotovostním platbám

Může se zdát, že je nejlepší držet si hotovost. Jenže peníze z pokladny může někdo odnést, zatímco s penězi na účtu nikdo po směně neodejde.

Přijímáním karet navíc vyjdete vstříc zákazníkům. Lidé jsou dnes zvyklí platit kartou, mobilem nebo hodinkami. Když je v tom nebudete limitovat, vrátí se.

A jak na to? Kvůli platebnímu terminálu už rozhodně nemusíte do banky. Stačí si pořídit Dotykačku, která se automaticky prodává v uceleném balíčku, včetně platebního terminálu. Vybalíte, zapojíte a rovnou můžete začít přijímat platby. Mimochodem, obchodníkům, kteří používají Dotykačku a začali přijímat karty, stouply tržby v průměru o 24-27 procent.

7) Koordinace skladů e-shopu a kamenné prodejny

Dotykačka má integrace na obě nejčastější e-shopové platformy – Shoptet i WooCommerce. Díky tomu máte vše v jediném systému a získáte dokonalý přehled o využívání skladů 24 hodin denně. Už se nestane, že byste na kamenné prodejně prodali něco, co si v mezičase někdo jiný objednal online.

Je toho ještě mnohem víc…

Dotykačka je doslova datová banka. Díky vzdálené správě můžete sledovat veškeré údaje 24 hodin denně naprosto odkudkoli. Pokud provozujete několik prodejen, stačí se podívat do pokladního systému a snadno zjistíte veškeré statistiky, případně změníte nejrůznější nastavení nebo vyexportujete analýzy. Odhalíte třeba to, které produkty jdou nejvíc na odbyt nebo jak si vedou jednotliví zaměstnanci. Velmi rychle tak zjistíte, co se vám vyplácí a co nikoli.