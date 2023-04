Fixovat je chytré. Nezapomínejte na kurz koruny, radí analytik | e15.cz

„Pokud řídíte cash-flow firmy a nefixujete směnný kurz koruny, pak vám možná ujíždí vlak i s konkurencí. Doma i ve firmě fixujeme ceny energií, hypotéku a nejraději bychom si fixovali i cenu potravin v obchodě, kdyby to šlo. Fixovat je prostě chytré,“ říká analytik Citfin Tomáš Volf.

Fixovat finance firmy nebo elektřinu doma je přeci něco jiného?

V principu je to stejné. Pokud firma vyváží nebo dováží, nutně směňuje. Cílem je směnit za trochu normální kurz. Loni jste prodávali eura za 24,50 EURCZK a dnes za 23,60 EURCZK. Správná otázka je: Co jsem udělal pro to, abych snížil riziko kurzové ztráty?

Jak fixace kurzu funguje?

Pro zajištění je tady forward. Umožňuje fixovat i částky od 10 tisíc EUR a je tedy vhodný i pro menší firmy, které kurzové riziko často podceňují. Právě ony však mohou být dnes velmi zranitelné.

Pokud dnes víte, že za měsíc musíte směňovat eura, můžete si už dnes zajistit forwardem aktuální kurz, který využijete za měsíc. Stejně to platí pro forward na týden nebo třeba na rok.

Zajištění kurzu na rok chápu, ale jaký má smysl fixace do měsíce?

Je to kombinace forwardu a spotu a firmy ho využívají pro krátkodobé zajištění. Jedná se o delší spot a klíčovými faktory jsou nulová záloha a možnost změny termínu vypořádání. Firma si zajistí kurz v řádu týdnů bez negativního dopadu do cash-flow.

Komu je vlastně zajištění kurzu určeno?

Určitě by nad fixací měli uvažovat všichni, kteří pracují s kurzem a aktivně řídí cash-flow. Dnes je už zajištění běžnou praxí nejen u velkých korporací, ale i u malých a středních firem, u kterých je forward rozdílovou výhodou. Koruna byla vždy volatilní a do budoucna tomu nebude jinak. Nechtěným výkyvům koruny lze předejít pouze jedním způsobem – jeho fixací.

Kdy fixovat nejlepší kurz?

Odpověď za milion. Nejde o spekulaci! Otázka je, zda je dnešní kurz v souladu s vašimi kalkulacemi a zda za něj firma dosáhne požadovanou marži. Pokud ano, sjednáváte forward. Pokud ne, můžete počkat a nechat si kurz hlídat nebo sjednat měnový order. Možností je celá řada a zkušený dealer vám poradí. Normální lidský přístup a zkušenosti jsou lepší než drahé sako a kravata. To platí i na dealingu v Citfin.