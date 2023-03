Jak vybrat ten správný účetní systém? Poradí vám expert | e15.cz

ZDROJ: Havas Worldwide Prague a.s.

Mít účetní systém je nyní nutnost, nikoliv luxus. Systémy šetří mnoho času a v každodenní agendě eliminují nepopulární a rutinní činnosti, při kterých běžně vzniká mnoho chyb. Výkonný ředitel divize Small Business ze společnosti Seyfor Tomáš Loukota radí, co zohlednit při jejich výběru. Co v dnešní době platí? Kvalitu vybírejte podle funkcí softwaru, ale také podle designu uživatelského prostředí. Nezapomínejte, že spolehlivý dodavatel účetního systému funguje i jako poradce v rámci zákaznické podpory. Stejně jako v mnoha jiných oblastech bude budoucnost účetních systémů spojena s umělou inteligencí.

Jak vybrat účetní program?

V minulosti byl dominantním argumentem pro výběr účetního programu software samotný. Vývoj pokročil a programy prošly nejen vylepšením funkcí, ale také přepracováním uživatelského rozhraní a připojily se i služby zákaznické podpory. Tomáš Loukota ze společnosti Seyfor zdůrazňuje, že uživatelé těchto programů si nyní nekupují pouze produkt, ale získávají také partnera a poradce pro svou práci. Při výběru programu radí věnovat pozornost zejména těmto základním informacím. Nápomocná může být i rozšířenost a tradice programu na trhu.

Co je dobrý software?

Základem dobrého účetního softwaru je, aby jeho výrobci dokázali rychle, bezchybně a funkčně zapracovat všechny legislativní změny, které provázejí práci účetního v jeho každodenní operativě. Kvalitu softwaru reprezentuje také jeho přehlednost a jednoduchost. Pokud to systémy umožňují, měli by být výrobci softwaru schopni co nejjednodušeji a nejpraktičtěji zpracovávat i individuální zadání klientů. Je potřeba mít na paměti, že častým důvodem, proč se zákazník nakonec rozhodne pro daný systém, bude spíše jeho ergonomie využití a doplňkové služby nad rámec základu.

Autor: Seyfor, a. s.

Programy pomáhá vylepšovat uživatelské testování

„Společnost Seyfor pracuje s koncovými uživateli od samého počátku. Jejich zkušenosti jsou základem při tvorbě novinek. Do procesu vývoje našich služeb a produktů zapojujeme vybrané klienty, se kterými konzultujeme využití funkcí i jednotlivé procesy,“ vysvětluje Tomáš Loukota. Ve chvíli, kdy je software vyvinut, je nasazen pilotním zákazníkům, aby vývojáři společnosti mohli následně doladit fungování a zohlednit maximum jejich přání a potřeb. Spokojenost cílového segmentu má být základní ambicí, která určuje proces vývoje těchto programů: od návrhu až po plošné nasazení a následné aktualizace.

Co účetní systémy zjednodušují?

Nejdůležitějším argumentem pro volbu účetního systému je skutečnost, že dokáže eliminovat velké množství času, který účetní tráví základními, často mechanickými úkony. Dá se říci, že takový systém „vyčistí“ velké množství dat, pravidel či limitů. Zákazník má, zjednodušeně řečeno, připravené hřiště a definovaná jasná pravidla hry. „Každodenní operativa je tak s dobrým účetním systémem jednoduchá, přehledná, přesná a automatizovaná,“ zdůrazňuje Loukota.

I zde se o slovo hlásí umělá inteligence

Digitalizace postupuje a díky nejnovějším technologiím bude možné do těchto systémů dostat ještě více rutinních operací, čímž se také sníží chybovost v práci účetních na minimum. Očekává se, že umělá inteligence, která se do těchto systémů také postupně začleňuje, pomůže sledovat jednotlivé záznamy, transakce a účetní knihy v reálném čase. Tomáš Loukota však upozorňuje, že k tomu, aby se tyto inovace staly skutečností, bude nutná také jednotná transformace účetních dokladů do elektronické podoby.

Tomáš LoukotaAutor: Seyfor, a. s.