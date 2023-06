Klíč k úspěchu: V Zentivě je udržitelnost odpovědností každého | e15.cz

Udržitelnost není pro Zentivu novinkou, jak vaše cesta začala?

Jsme výrobcem léků a jako takoví máme dopad na životní prostředí. Produkujeme uhlíkové emise a jsme si vědomi naší odpovědnosti. Naše cesta k udržitelnosti začala před pěti lety, kdy jsme se v roce 2018 stali nezávislou společností. Inspirovali jsme se naším investorem, Advent International, který měl v té době již zavedenou strategii udržitelnosti. Naší první akcí byla výsadba stromů v Rumunsku, kde máme dva výrobní závody. Od té doby jsme udržitelnost začlenili na výkonnou úroveň a naše aktivity strukturujeme kolem tří pilířů: Lidé, Partneři a Planeta. Vybudovali jsme komplexní program zaměřený na dosažení uhlíkové neutrality v roce 2030 ve Scope 1 a Scope 2. Máme programy pro zvyšování efektivity ve využívání vody a energií, a na efektivnější odpadové hospodářství. V Zentivě také podporujeme jednotlivce, aby přispěli vlastními iniciativami, jako je náš dobrovolnický program #WeHelpOthers. Jsme tým 5000 jedinečných talentů, naším společným cílem je zajistit dodávky vysoce kvalitních a cenově dostupných léků lidem, kteří je potřebují. Našim produktům důvěřuje více než 100 milionů lidí, a proto musíme naše podnikání provozovat zdravým a udržitelným způsobem.

Pokud byste měla sdílet nějaké ponaučení či zkušenost, jak dát věci v oblasti udržitelnosti do pohybu, co by to bylo?

Poznatků a poučení máme více. Nejprve jsme dávali dohromady to, co jsme již dělali, ale nebylo to pod hlavičkou udržitelnosti. V dalším kroku jsme vytvořili koncepci udržitelnosti a nakonec jsme posunuli naše aktivity na další úroveň tím, že jsme zapojili celý tým, aby každý přispíval k ochraně planety. V Zentivě bylo důležité začlenit toto téma do naší DNA. V mnoha společnostech je udržitelnost nastavena jen v rámci dedikovaného týmu, který konsoliduje projekty a publikuje zprávy. Rozhodli jsme se, že pro nás je to odpovědnost všech a v tom se lišíme. Pořádáme školicí a osvětové kampaně pro všechny v Zentivě a díky tomu si všichni uvědomujeme, jak důležitá je udržitelnost nejen pro naši společnost, ale pro celou planetu. Cítíme zodpovědnost za to, že další generace si bude užívat života stejně jako my, a to nás motivuje.

Zentiva má výrobní závod v Praze, jak to změnily aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti?

Když to vezmeme od písmena E a začneme environmentální perspektivou – náš výrobní závod v Praze využívá ze 100 % zelenou elektřinu. Investujeme do vlastních zdrojů energie a brzy začneme realizovat projekt umístění solárních panelů v našem kampusu. Hledáme také způsoby, jak minimalizovat používání zemního plynu, který potřebujeme k výrobě léků, a zkoumáme alternativní zdroje, které bychom mohli potenciálně využít. V tuto chvíli realizujeme projekt tepelného čerpadla. Všechny tyto změny představují významné investice. Snižujeme také množství vytvářeného odpadu, k čemuž nám pomáhá například propojení s Cyrklem, digitálním tržištěm pro odpad. V letošním roce pak plánujeme dosáhnout nulového skládkování. V části S, sociální oblasti, chceme být skvělým příkladem v diverzitě, rovnosti a inkluzi. Dosáhli jsme zdravé genderové vyváženosti s poměrem 51 % žen a 49 % mužů. Loni jsme podepsali Chartu diverzity a zavedli opatření pro rovnost zakotvená v Chartě. V pražském kampusu také každoročně pořádáme mnoho charitativních akcí pod záštitou našeho programu #WeHelpOthers. V části G – Governance máme zaveden silný etický kodex, který rozšiřujeme i na naše partnery. V letošním roce plánujeme provést náš první dodavatelský audit s ohledem na soulad s ESG a zintenzivnit náš dialog s našimi partnery o udržitelnosti.

Setkali jste se s nějakými problémy spojenými s udržitelností?

Uvědomujeme si, že to není snadné. Přestože vítáme ESG regulaci na evropské úrovni, stále chybí globální sladění – pokud jde o cíle, implementační programy, dokonce i standardy reportování. Potřebujeme pozitivní pobídky a společné porozumění, že musíme dále investovat do výzkumu a vývoje a odměňovat ty, kteří jdou správným směrem.