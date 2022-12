Krásný a nadčasový interiér: Oživte svou domácnost stěrkou | E15.cz

Před více než dvaceti lety se majitel společnosti Josef Němec rozhodl věnovat finálním povrchovým úpravám stěn ve formě stěrek. A protože v té době na trhu nebylo zdaleka tolik možností jako dnes, přišel se svými vlastními technologiemi – stěrkou Imitace betonu® a Betonepox®. Získal také výhradní zastoupení materiálů Armourcoat pro ČR a postupně vybudoval firmu, která je v segmentu stěrek jednoznačným lídrem.

Autor: archiv Němec s.r.o.

O tom, jak funguje společnost Němec, jaké povrchy jsou trendy a proč neuděláte chybu, když se rozhodnete pro moderní stěrku, jsme si povídali s Radovanem Najmanem, ředitelem společnosti Němec s.r.o.

Jak se dá z firmy, která se na začátku zabývala štukováním a tvořil ji pouze jeden člověk, vytvořit vizionářskou společnost, která se stane pojmem na trhu?

To je dotaz spíše pro pana Němce, ale myslím si, že za tím stojí především jeho nadšení, potřeba dělat věci co nejlépe a vstřícný přístup ke klientům i zaměstnancům. Spokojený zákazník je naší prioritou. Jsme malá země a rychle se zde rozkřikne, jakou kdo odvádí práci.

Autor: archiv Němec s.r.o.

Jaké povrchy jsou dnes nejvíce trendy?

Momentálně vládnou přírodní, jemné tóny, kde z povrchů převažuje kombinace betonu se dřevem. Na základě mé třináctileté pracovní zkušenosti ve společnosti Němec mohu říci, že se jedná o opravdu nadčasovou kombinaci, která i po letech působí moderně a čistě.

Lidé často vnímají stěrku Imitace betonu® a Betonepox® jako výrazně dražší povrchy ve srovnání s ostatními. Jak s tím bojujete?

Pravdou. Stěrky nikdy nemohou, a ani by neměly chtít, cenově konkurovat obkladům či dlažbám z velkých hobby marketů, standardním výmalbám, levným plovoucím podlahám atd. Jedná se o poctivou ruční práci, kdy se používají kvalitní materiály a dodržují se potřebné technologické postupy, takže aplikace jedné stěny do stěrky trvá tři až pět dní, což logicky zvedá i celkovou cenu. Pro představu, pohybujeme se zde v cenovém rozmezí 1400 až 3500 Kč/m2 bez DPH v závislosti na druhu stěrky. Ceny jsou ale vždy včetně realizace, takže klient již nemusí řešit další krok, kdy si sice koupí materiál, ale musí shánět někoho, kdo provede aplikaci na stěnu či podlahu.

Autor: archiv Němec s.r.o.

Nadstandardní servis je u nás samozřejmostí. Zdarma jsou výjezdy technika na stavby, technické poradenství i vzorkování. Vždy se postavíme čelem k řešení případných reklamací, nabízíme stabilní zázemí, dva krásné showroomy a samozřejmě dodržujeme stanovené termíny. Za každou cenu se snažíme vždy splnit vše, co slíbíme. Když si tedy spojím všechny tyto body, pak si nemyslím, že bychom byli výrazně dražší než konkurence. Naopak.

Napadá vás ještě něco, co by klienti měli vědět?

Snad jen to, že každá stěrka je originál. I dvě sousední stěny realizované stejným člověkem budou vždy trochu rozdílné. Ale to je přesně to, co dělá stěrky tak jedinečnými!