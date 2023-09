Oblíbené pití mužů si získává srdce i mnoha žen | e15.cz

Dnešní moderní whisky lákají nejen muže, ale i ženy. Palírna U Zeleného stromu si nechala zpracovat průzkum mezi ženami napříč Českou republikou. Z výsledků vzešlo například to, že si více než třetina žen ráda vychutná whisky ve společnosti, nebo to, že se 11 % z dotázaných označilo za znalkyně tohoto destilátu.

Jak ženy pijí whisky

Palírna U Zeleného stromu si nechala ke Světovému dni whisky provést průzkum s názvem „Ženy a whisky“. Stará žitná myslivecká z dílny této prostějovské palírny je vnímána jako alkohol pro muže, ale dnes si vede velmi dobře i u opačného pohlaví. Dokazuje to i poznatek, že se více než desetina dotázaných žen ve věku od 18 do 65 let označila za znalkyně whisky.

Průzkum odhalil také to, kde si ženy whisky vychutnávají – 33,5 % žen se nebojí dát si sklenku ve společnosti, 23 % si ji radši dopřeje v pohodlí domova (v největším zastoupení ve věkové kategorii do 26 let) a na návštěvě ji neodmítne 21,5 % žen. Zbylých 22 % uvedlo, že whisky nepije, z čehož ale vychází jasný výsledek – 78 % žen si ji dá s chutí.

Autor: Palírna U Zeleného stromu

Jedinečná Stará žitná myslivecká

Jak dlouho ale trvá, než se prvotřídní whisky vůbec zrodí? Stará žitná myslivecká Selection potřebuje sedm let zrání ve vybraných dubových sudech. Jemné a ovocné chuti nabude v průběhu prvních čtyř let, další tři jsou určené pro zrání vybraných žitných destilátů, které po sedmi letech vykazují nádherně skloubenou a harmonickou chuť a vůni. Jedinečnost této whisky spatřují ženy zejména v její výjimečně jemné chuti. Navíc voní po posečených žitných klasech a vanilce a nabízí sladké dokončení. Nejen díky tomu získala světová ocenění a zlaté medaile na mezinárodních degustačních soutěžích.

Autor: Palírna U Zeleného stromu

Jak na degustaci whisky

Nejstarší palírna v Evropě, Palírna U Zeleného stromu, nabízí krátký manuál pro správné degustování whisky. V prvním kroku je důležitá sklenka – volte tu s uzavřeným, tzv. tulipánovým tvarem a s tenkou stěnou. Ta je zárukou toho, že si vychutnáte celou škálu chutí a vůní. Asi 2 cl nápoje se doporučují podávat při pokojové teplotě. Ještě před ochutnáním sklenkou letmo zakružte a sleduje pomalé stékání nápoje po skleničce na dno.

Škála aromatických tónů je nejlépe rozpoznatelná přivoněním s mírně pootevřenými ústy. Důsledným poválením v ústech odhalíte výraznost chutí. U kořene jazyka bude patrná hořkost, na špičce sladkost, na předních okrajích slanost a v zadních partiích zase trpkost. Díky poctivému rozložení každého doušku rozpoznáte všechny chuťové složky.

Na whisky si udělejte čas, vychutnejte si ji, jak se patří, a pijte s rozumem.