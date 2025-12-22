Omnicom Media Group přeje vše nejlepší do nového roku 2026
Společnost Omnicom Media Group Czech Republic by ráda poděkovala všem svým klientům, obchodním partnerům i kolegům za spolupráci, důvěru a společné úspěchy v uplynulém roce.
Rok 2025 byl obdobím dynamického vývoje, nových výzev i inovativních řešení v oblasti mediální komunikace a marketingu.
Do nového roku 2026 vstupujeme s jasnou vizí dalšího růstu, důrazem na strategické myšlení, data, kreativitu a technologické inovace. Naším cílem je i nadále pomáhat značkám efektivně komunikovat, posilovat jejich hodnotu a reagovat na rychle se měnící mediální prostředí.
Všem našim partnerům přejeme do roku 2026 mnoho profesních úspěchů, inspirace, stability a především pevné zdraví. Velmi si vážíme vaší důvěry a těšíme se na další společné projekty a výzvy, které nový rok přinese.
Děkujeme, že jste s námi. Úspěšný rok 2026 přeje tým Omnicom Media Group.