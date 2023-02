Rádio ZUN díky serverům od ZonerCloudu spustilo technologii RadioDNS | e15.cz

ZDROJ: ZONER a.s.

Digitální stanice ZUN rádio vznikla za podpory společnosti ZONER a.s. O bezstarostný provoz stanice se od prosince 2021 starají nejvýkonnější servery od ZonerCloud.cz. Díky tomu může ZUN rádio jako první nezávislá stanice v Česku použít novou technologii RadioDNS. Co to je a jak vám RadioDNS pomůže při poslechu se dozvíte v tomto článku.