Spojení v extrémních podmínkách: Kdo spravuje ve válce telekomunikační sítě? | e15.cz

Být neustále online nám v době všudypřítomného připojení přijde naprosto normální. Obyvatelé Ukrajiny však s loňským únorem o tuto samozřejmost přišli. Díky pečlivé práci zaměstnanců telekomunikací, kteří ve válečné zóně v extrémních podmínkách opravují poškozená zařízení, se však situace pomalu obrací k lepšímu. Současný stav stručně představil Vladyslav Ivanov z ukrajinské pobočky společnosti Huawei, který na konferenci Kam kráčí digitální sítě v Olomouci hovořil o zkušenostech technologické firmy při zajišťování provozu a bezpečnosti telekomunikačních sítí.

Obří výzva pro dodavatele i operátory

Na rozvoji digitálního prostředí a ekonomiky na Ukrajině se Huawei podílí již bezmála dvacet let. Nyní však poprvé čelí výzvám, které dramaticky a nepředvídatelně ohrožují chod telekomunikačních sítí. Po vpádu ruských vojsk na ukrajinské území došlo k narušení strategicky důležité telekomunikační infrastruktury, byla zničena značná část základnových stanic BTS, válečný konflikt ohrozil možnosti přepravy komponent a všeobecný strach a obavy vystřelily poptávku po telekomunikačních službách do závratných výšin. Všichni chtěli a stále chtějí vědět, zda-li jsou jejich příbuzní v pořádku. Huawei tak spolu s operátory musela vymyslet, jak co nejrychleji dodat spolehlivá, účinná a mnohdy i velmi nadstandardní řešení na ta správná místa a udržet sítě ve stavu, který umožní místním lidem vzájemné spojení.

Čekání na konflikt a vypínání světel

„S přípravami akčního plánu jsme začali společně s operátory už pár měsíců před vypuknutím války,“ vysvětlil Ivanov a popsal tíživou atmosféru plnou nejistot, se kterou se potýkalo celé odvětví. Jedním z prvních kroků bylo přemístění jádra sítě na západní Ukrajinu, kde se v případě střetu s Ruskem očekávaly vzhledem k blízkosti EU menší škody a postupně následovaly další, jako optimalizace sítě či řešení redundancí. Jedním z největších problémů do teď zůstávají výpadky proudu, které znemožňují hladké fungování sítí nezávisle na jejich stavu. Právě proto Huawei navíc poskytl státním úřadům a institucím přes tisíc kusů lithiových baterií, které zajistily elektrickou energii při výpadcích dodávek.

Huawei zřídila speciální podpůrnou jednotku složenou z více než tří stovek vývojářů, lokálních expertů i techniků na dálku, aby mohla 24 hodin denně monitorovat celou síť a pomáhat, kdekoli to bylo možné. V průběhu jednoho roku se tento tým postaral o implementaci 1919 změn v síti, 15 610 updatů softwaru, vyřídil 440 poptávek technické pomoci na dálku a zajistil 827 dodávek náhradních dílů. „Co se dílů týče, poptávka stoupla v porovnání s předchozími lety čtyřikrát,“ uvedl Ivanov a dodal, že technici byli nasazováni například i na tak kuriózní akce, jako je vývoj softwaru pro deaktivaci LED osvětlení na BTS stanicích, které by se jinak mohly stát snadným cílem útoku. Společnost navíc v polních podmínkách dokázala během války posílit kapacitu a rozšířit dostupnost 4G sítě prostřednictvím 4500 BTS.

Náklaďák ve válečném prostoru a ochrana vládních dat

Po vpádu ruských vojsk na ukrajinské území 24. února 2022 vyskočil síťový provoz o 60 % a migrace lidí z východu do bezpečnějších lokalit velmi rychle proměnila profil celé sítě. Na Ukrajině se poprvé v historii země spojili operátoři a začali navzájem sdílet své sítě prostřednictvím národního roamingu tak, aby zlepšili dostupnost služeb v oblastech s výpadky proudu nebo omezením přenosu.

Na mnoha místech i přesto bylo nutné infrastrukturu ještě více posílit, konflikt ovšem výrazně zkomplikoval jakoukoli dopravu a implementaci řešení. Využívané logistické trasy se staly nedostupnými – vyslat nákladní auto napříč válečnou zónou by bylo holé šílenství a tyto trasy musely projít výraznou proměnou, která je nezřídka mnohonásobně protáhla. Došlo také k dramatickému růstu cen. Přesto se Huawei podařilo posílit dodávky náhradních dílů a zboží a všechny doručit před očekávaným termínem.

Po vypuknutí války čelila Ukrajina obrovské vlně kybernetických útoků a bylo potřeba zabránit možnému zmocnění se citlivých vládních dat neoprávněnými subjekty. Na naléhavý požadavek jedné z organizací ukrajinské vlády Huawei připravila rychlé řešení formou nasazení mobilního datového centra s modulární architekturou, které bylo umístěné na bezpečném místě a připravené k okamžitému přemístění v případě možného rizika uzmutí datového centra agresorem. Architektura Dorado splňovala požadavky ukrajinské vlády na zrcadlení dat, schopnosti přenosu dat a jejich zabezpečení během války.

Sítě pro univerzity a lekce do budoucna

Pomoc je však potřeba také jinde než v datových centrech a lokalitách BTS. Ve spolupráci s Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny vyvinula Huawei program pro duševní zdraví dětí a pomocí telefonní aplikace napomáhá digitální inkluzi. Firma také formou poskytnutí technického vybavení a zařízení vysokým školám, univerzitám a univerzitním kampusům pomohla s obnovou školních a univerzitních sítí, aby mohla výuka co nejlépe pokračovat dále. Zároveň zajistila mobilní Wi-Fi pokrytí v řadě univerzitních protibombových krytů.

Již druhým rokem trvající válečná situace s sebou pro operátory i dodavatele technologií nese řadu těžce vydobytých poučení – například jak je důležité i v běžném provozu myslet na kvalitní záložní napájení pro klíčové základnové stanice, na budování záložních logistických kanálů či správnou implementaci protokolů o bezpečnosti a zabezpečení sítě. Nemusí totiž hned jít o válečný konflikt a připravenost se hodí například i pro případ živelné katastrofy. „Lekcí do budoucna máme hodně,“ uzavřel Ivanov, snad je nebude nutné v dohledné době aplikovat.