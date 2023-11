Tlačí vás eko-svědomí? Přejděte na stoprocentně zelenou elektřinu | e15.cz

ZDROJ: Pražská energetika, a.s.

Sklo, plast i papír třídíte, do obchodu nosíte vlastní tašku a potraviny se vždy snažíte zpracovat do posledního lístku, ale stále vás tak nějak tlačí eko-svědomí? Dalším krokem, jak pomoci přírodě, je přechod na zelenou elektřinu PRE PROUD EKO od Pražské energetiky! Ušetříte tuny CO2 a na vašem komfortu se to nijak nepodepíše.