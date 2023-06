Využijte skvělou šanci na zlepšení IT dovedností. Až 50 000 Kč vám uhradí stát | e15.cz

Při ceně kurzu 50 000 Kč zaplatí stát 41 000 Kč a zájemce doplatí pouhých 9 000 Kč

Využít tuto možnost tak může jak ten, kdo chce prohloubit své IT dovednosti, tak i úplný začátečník, který se potřebuje naučit s kancelářskými programy Microsoft Office jako je Excel, Word či PowerPoint. Jednoduše je to příležitost pro každého: nabídka je určena pro zaměstnance, OSVČ, studenty, ale i pro ty, kdo jsou na rodičovské dovolené.

„Počítačová škola GOPAS, největší IT školicí zařízení v Česku, má skvělou možnost nabízet s MPSV dotované kurzy IT vzdělávání úplně každému. Je to podle mého názoru výborná příležitost, jak si zvýšit vzdělání a udržet krok s rychlým vývojem na poli IT, což je důležité pro to, aby člověk v současném světě uspěl,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS a dodává: „Při ceně kurzu 50 000 Kč tak 41 000 Kč zaplatí stát a zájemce doplatí pouhých 9 000 Kč. Což je šance, kterou by byla škoda nevyužít.“

U nezaměstnaných pak stát zaplatí 100 % ceny, tzn. 50 000 Kč za kurz.

Při ceně kurzu 50 000 Kč zaplatí stát 41 000 Kč a zájemce doplatí pouhých 9 000 Kč

Vše probíhá tak, že si zájemce na webu uradprace.cz vybere kurz, přihlásí se prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a jednoduše vyplní a odešle přihlášku. Pokud bude přihláška kompletní, vše vyřídí on-line a nemusí na pobočku Úřadu práce osobně. O všem je pak průběžně informován do e-mailu nebo v účtu na portálu MPSV.

Proč je vzdělávání v IT důležité?

Oblast informačních technologií je velice dynamická a se změnami se setkáváme každý den. Vzdělávání v takto proměnlivém oboru je velice důležité pro ty, co mění svou profesi víckrát za život, ale i pro ty, kteří zůstávají u své profese dlouhodobě. Náplň práce se totiž s rozvojem digitalizace mění všem, a proto se musejí učit zvládat nové technologie, přizpůsobit se změnám v komunikaci a způsobu práce úplně všichni zaměstnaní.

V posledních letech lidé začali pracovat s většími objemy dat a tím vzniká tlak na rozvoj pokročilejších dovedností například v Excelu, Power BI nebo firemních databázích. Hybridní způsob práce s sebou zase přináší potřebu umět využívat aplikace jako Microsoft Teams a SharePoint. Zapomenout nesmíme ani na stále se vyvíjející oblast hackingu a s tím spojené IT bezpečnosti. Novinkou v této oblasti je například metodika OSINT (Open Source Intelligence), kterou naleznete také v nabídce školení Jsem v kurzu.

Více informací o dotovaných kurzech najdete na www.skola.cz

„Stále více firem potřebuje specialisty, kteří se umějí postarat o data a vytěžit z nich potřebné informace, vyznají se v cloudových technologiích a řešeních nebo mají znalosti o konceptech využití umělé inteligence a strojového učení,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS a dodává: „A například kurzy Excelu pro pokročilé jsou dlouhodobě jedny z nejžádanějších a tím pádem také nejpotřebnějších školení vůbec.“

Více naleznete také na stránkách www.skola.cz. Neváhejte tuto nabídku využít ještě dnes.