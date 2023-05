Zákulisí advokátní práce: Jak to vypadá v jedné z nejúspěšnějších advokátních kanceláří? | e15.cz

Co stálo za vznikem advokátní kanceláře Glatzová & Co. ?

Když se v roce 1994 advokátka Vladimíra Glatzová vrátila ze zahraničí, rozhodla se otevřít vlastní advokátní kancelář s českými partnery. „Já jsem se rozhodla založit si vlastní advokátní kancelář v roce 1994, když jsem se vrátila po dvou letech ze zahraničí. Pracovala jsem tam dva roky ve Frankfurtu, v Londýně a v Paříži u předních mezinárodních kanceláří,“ říká zakladatelka kanceláře Vladimíra Glatzová. V 90. letech, v období privatizace, měla kancelář velké množství zakázek, ale bylo těžké najít dostatek odborníků, kteří by se klientům věnovali. V dnešní době advokátní kancelář Glatzová & Co. o množství odborníků nemá nouzi a je jednou z nejzkušenějších kanceláří na našem trhu.

Kvalita, efektivita a kreativita

Partner kanceláře Martin Dančišin vysvětluje: „Poskytujeme právní služby ve všech oblastech obchodního práva a vždy se snažíme najít řešení, které je trvalé, bezpečné a efektivní.“ Společnost Glatzová & Co. získala mnoho prestižních ocenění mezinárodních i domácích ratingových agentur, která jsou odrazem jejich vytrvalé, kvalitní a dlouholeté práce. V loňském roce ve firemním žebříčku Právní firma roku 2022 získala advokátní kancelář Glatzová & Co. ocenění v 11 kategoriích. Také byla označena časopisem Forbes za jednu z největších a nejvlivnějších právnických společností na českém trhu.Vladimíra Glatzová dodává: „Velmi si také zakládáme na tom, že nejsme fabrika na právo, vždy hledáme řešení šité na míru klienta a vyhýbáme se slepé aplikaci vzoru.“

Co dělá dobrého advokáta

„Aby byl právník úspěšným advokátem, potřebuje především chladnou hlavu. K tomu ochotu neustále věci promýšlet a také schopnost vnímat lidi kolem sebe,“ říká partner kanceláře Jan Veselý. Větší polovina pracovníků je v advokátní kanceláři Glatzová & Co. déle než pět let a více než třetina přes deset let. Partnerka kanceláře Veronika Pázmányová za sebe dodává: „Skvělý advokát je ten, který dělá klienta ještě úspěšnějším.“Společnost Glatzová & Co. se vždy snaží být svým klientům rovnocenným partnerem a stát za nimi za všech okolností.