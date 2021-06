Jedeme do Chorvatska elektromobilem. Sledujte cestu redaktorky deníku E15 | E15.cz

Do Zadaru nám chybí 100 kilometrů. Kvůli naší chybě jsme si zajely a dojezd do cíle by byl natěsno. Nabíjíme ve městě Gospić. Je to pomalá nabíječka a trvalo nám asi deset minut, než jsme přišly na to, jak funguje. Komunikuje totiž jenom v chorvatštině. Očekáváme zdržení 45 minut.