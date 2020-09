Fotoreportáž: Interiér burzy nebo zeleninové trhy. Podívejte se do zákoutí Pražské tržnice | E15.cz

Místy zanedbaný areál Pražské tržnice se má do dvaceti let díky investicím ve výši dvou miliard korun zařadit po bok prestižních evropských tržnic - londýnského Borough Market, kodaňského Kødbyen nebo madridského Mercado de San Miguel. Podívejte se do zákoutí výjimečného industriálního areálu v reportáži, která vznikla při příležitosti oslav 125 let od jeho vzniku.