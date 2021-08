Reportáž z Muskovy berlínské gigafactory: K otevření schází jediné razítko | E15.cz

Obří hranol připravované gigafactory představuje nepřehlédnutelnou dominantu postavenou v blízkosti chráněné krajinné oblasti Müggelspree-Löcknitz. A to zatím stojí jen část velkovýrobny.

„Továrna bude několikanásobně větší než to, co tady teď vidíte,“ vysvětlil americký pracovník ostrahy gigafactory, který ovšem nesmí uvést své jméno. Evropská továrna Tesly leží v Braniborsku zhruba třicet kilometrů vzdušnou čarou od centra Berlína. Cesta ze středu metropole k továrně zabere něco málo přes hodinu.

Největší evropská gigafactory se smí fotit jen zvenku. Dovnitř je vstup přísně zakázán. „Do továrny nemůžeme pustit nikoho kromě pracovníků. Mohu zařídit maximálně focení zvenku,“ zdůraznil PR manažer Tesly pro Německo, Švýcarsko a Rakousko Samy Abdel Aal.

U vjezdu do areálu, k němuž zatím vede jediná oficiální cesta, nás zastavila ostraha, která o naší návštěvě předem věděla. Přesto trvalo přibližně hodinu, než si vše dostatečně prověřila.

Během fotografování jsme si všimly, že na parkovišti pro pracovníky stojí bezpočet aut s polskými poznávacími značkami. „V továrně máme pracovníky z různých koutů světa. Poláků je tady poměrně hodně, jsou k nám velmi blízko,“ říká pracovník ostrahy.

Berlíňané o Muskově gigafactory příliš nevědí. „Vůbec nevím, že tady něco takového je,“ diví se barmanka Ingrid v baru Kara Kas Bar. Další Berlíňanka už má o fabrice bližší informace. „K továrně jsme se s přítelem chtěli jet podívat už několikrát. Prý to stojí u přírodní rezervace a slyšeli jsme, že tam polští pracovníci dostávají nižší platy než Němci,“ říká kolemjdoucí vysokoškolská studentka Erna.

Gigafactory nabídne při plné kapacitě až dvanáct tisíc pracovních míst, přičemž většina pracovníků bude zaměstnána v době kolem zahájení výroby a náběhu na plný provoz. „O práci se může ucházet kdokoli bez ohledu na národnost, pohlaví, věk a tak dále,“ uvedl Samy Abdel Aal.

Musk podle agentury Reuters během nedávné návštěvy továrny uvedl, že Tesla začne vyrábět v říjnu. „Těšíme se, že snad získáme souhlas s výrobou prvních vozů už v říjnu, pokud budeme mít štěstí,“ sdělil. Tesla stále čeká na povolení od braniborských úřadů pro ochranu životního prostředí, jak informovala Hannah Towey ze zpravodajského webu Business Insider.

Továrna v blízkosti přírodní rezervace naráží na odpor ekologických organizací. Věc dostaly až před soud, u kterého však prohrály. „Námitku, kterou vznesly německé ekologické asociace na pokračující výstavbu továrny, soud zamítl,“ oznámila gigafactory na Twitteru.

Tajemnost Tesly okolo jejího důležitého projektu je očividná. U gigafactory před námi pracovníci doslova prchali s tím, že pokud by se někde objevilo jejich jméno v médiích nebo jakékoli jejich vyjádření, v Tesle by jistojistě rychle skončili.

To nám ostatně potvrdil i pracovník Tesly v Česku: „Omlouvám se, ale nemohu vám říct absolutně nic, ani to, co si můžete samy zjistit na našich webových stránkách,“ vysvětloval s tím, že kdyby se někde v médiích objevilo jeho jméno, „okamžitě by letěl“.

Výstavba továrny začala loni a dokončena by měla být v roce 2022, kdy by měla začít sériová výroba. Tesla by za území o rozloze 300 hektarů měla zaplatit 41 milionu eur, zhruba jednu miliardu korun. Samotná továrna má být velká jako 420 fotbalových hřišť, uvedl německý tisk, který celkové investice do závodu odhaduje na čtyři miliardy eur. Automobilka plánuje v německé továrně vyrábět půl milionu aut ročně a zaměstnávat zmíněných dvanáct tisíc lidí.

Berlínská gigafactory má mezi těmito obřími výrobnami Tesly pořadové číslo čtyři. Zatímco Gigafactory 1 vyrábí lithium-iontové akumulátory v Nevadě, „dvojka“ ve státě New York se zaměřuje na solární technologie. Předloni Tesla zahájila výrobu elektromobilů v závodě Gigafactory 3 v Šanghaji, který je její první výrobní továrnou v zahraničí. Největší z dosavadních gigafactory, pětka stavěná u texaského Austinu, má začít vyrábět elektromobily v příštím roce.

Letos v lednu Tesla registrovala dvě společnosti v Indii. Musk se opakovaně zmínil o vstupu na tento automobilový trh, který je pátým největším na světě. Zároveň letos v květnu oznámil, že by Tesla v budoucnu mohla mít závod v Rusku.