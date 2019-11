Prague Playoffs: Komerční ředitel série o tom, jak udělat z jezdců hvězdy | E15.cz

Gremmen si zároveň uvědomuje, že cesta k tomu bude složitá. „Lidi rádi jezdí na koni, ale žádné jezdce neznají, rádi běhají, ale neví, kdo vyhrál bostonský maraton,“ dává paralelu. Finále sezony skokového parkuru hostí o nadcházejícím víkendu Praha v rámci akce Prague Playoffs

Pro koho je parkur? Je pro všechny, nebo jen pro někoho?

Celosvětově panuje takové povědomí, že parkur je exkluzivní sport pro smetánku. Ale třeba ve Francii je jezdectví a u něj z velké části právě parkur druhý nejrozšířenější ženský sport podle počtu členů. A jsou i jiné země, kde má parkur pověst spíše lidového sportu. Členství v pony klubu není o nic nákladnější než hrát tenis, golf nebo další sporty.

Jaký je vlastně váš úkol u podniku Global Champions Tour a Global Champions League?

Přišel jsem z fotbalového prostředí s úkolem přenést vše, co funguje v evropských fotbalových ligách, do prostředí parkuru. Obecná dobrá praxe kolem televizních práv, sponzoringu, marketingu a podobně v parkuru moc rozšířena není, je to uzavřenější společnost, takže pracovat na jejích větším zpřístupnění se je mým hlavním úkolem.

Jak na to?

Samozřejmě to není snadné. Musíme si předně vůbec říct, co je ten produkt, který budeme prodávat. Jestli je to ta VIP rovina, kdy by naším úkolem mělo být pořádání akcí pro networking této cílovky? Nebo to má být atrakce pro malé holky, které jsou asi největšími fanynkami koní obecně? A kterým můžeme nabídnout nějaké idoly? Třeba Annu Kellnerovou? A nebo máme prohlubovat komunikaci s naší hlavní cílovou skupinou, což jsou ženy s vyšším vzděláním od 16 do 35 let. Ideál je samozřejmě vše skloubit dohromady.

A co s tím pak? Kde a jak to prodáte?

Postupnou drobnou propagací celého sportu a příběhů kolem něj. Ať už prostřednictvím tradičních médií a televize nebo nových médií, našich vlastních streamů a webových stránek. Kombinací obojího. Na naše přenosy z parkurových víkendů kouká pravidelně každý víkend kolem 40 tisíc lidí na naší vlastní platformě, další různě jinde a jinak. Čím víc lidí, které bude Global League a Global Tour zajímat, tím větší pak bude zájem sponzorů a budou do nás chtít víc investovat.

Může být parkur vhodný pro sponzory z konkrétní kategorie?

Parkur může být dokonalý pro firmy, které zajímají mladé ženy. Takže módní značky, kosmetické značky a další. Nejsou příliš zvyklé sponzorovat sport. Tiffany nebo L´Oreal se do sportu příliš nehrnou. Když si ale uvědomí, a my je v tom musíme více vzdělávat, že skrze parkur mají na dosah zajímavou skupinu lidí, může to pro ně mít smysl. Velké téma je dnes diverzita, rovnost pracovních podmínek a odměn pro muže a ženy. My jsme ideální prostředí, u nás muži a ženy soutěží spolu v jedněch závodech, dostávají úplně totožné odměny.

Jak do celé strategie propagace parkuru zapadá loni premiérová a letos očekávaná show Prague Playoffs, která je pojata jako finále celé sezony?

Loni si myslím, že jsme všechny šokovali tím, že jsme dokázali připravit takovou akci. Prize money, které se podařilo dát dohromady, vytvořilo také obrovský tlak na jezdce. To přeneslo náš sport na úroveň, kterou jsem ještě nikdy neviděl. A příběh vítězky: Erwina Tops-Alexander porazí ve finále všechny chlapy a vyhraje minimálním rozdílem, tedy do poslední chvíle nevíte, jak to dopadne. Nemusíte být fanda koní, aby se vám taková věc líbila.

Promotérská smlouva pro Prague Playoffs byla podepsána na dva roky, už se ví, zda bude projekt pokračovat?

Je to v jednání.

Co nové trhy a regiony, kde vidíte příležitost?

Čína je pro nás obrovské téma. Máme tam jako jediná organizace show, kam můžeme přivézt mezinárodní koně. Jiné podobné akce se tam konají vždy jen s lokálními spolupořadateli a lokálními koňmi. Pokud jde o mezinárodní akce v Číně, konají se v Hongkongu. To nám tedy dává jistý předpoklad k tomu v Číně aktivně pokračovat.