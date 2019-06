Babiš: Audity jsou útok na český rozpočet | E15.cz

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek v rozhovoru řekl, že pokud se budou muset vrátit peníze kvůli auditům, tak nám je strhnou z dalších plateb z Bruselu. Co tomu říkáte?

To je samozřejmě nesmysl. Naopak - od vstupu do EU za vlád našich tradičních demokratických stran spolu s panem Kalouskem jako ministrem financí přišla naše země o 35 miliard, které museli zaplatit daňoví poplatníci. Dalších 17 miliard je pozastavených. Zrovna pan Kalousek se na tom jako ministr financí dost významně podílel.

Zásadně odmítám, že bychom něco měli vracet. Co se týká Agrofertu a mé osoby, tak Česko nikdy nic nevracelo a ani vracet nebude. O tom jsem přesvědčený. V rámci pseudokauzy Čapí hnízdo, kdy farma dostala z EU 50 milionů, i když ta firma měla na dotaci nárok, tak kvůli hysterii tu dotaci vrátila.

Ale co když Evropská komise bude na vrácení dotací trvat?

Nic takového se nestane. Není to totiž o Agrofertu versus Evropské komisi, ale o Česku versus Komisi. Tady se úředníci EU snaží vykládat český zákon, když původně kritika směřovala na mě z důvodu evropské vyhlášky.

Problém má i ministr zemědělství Miroslav Toman...

Co se týká těch auditů, tak ministr Toman to jednoznačně řekl, že je to útok na české zemědělce, a já říkám, že je to útok na český rozpočet. Ty závěry auditu jsou velice pochybné. A jak jsem pochopil z vyjádření pana ministra Tomana, tak on žádný problém nemá. Jeho střet zájmů je nesmysl. A u mě je to úplně stejně.

Mají vazby na české úředníky?

Tam jsou vazby na mého bývalého náměstka na ministerstvu financí, dnes senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta, který ještě ve své funkci udal Českou republiku do Bruselu. Na základě tohoto jeho udání čeští daňoví poplatníci zaplatili 800 milionů korun. Má dostatečný kontakt na Brusel, spolupracoval s jednou německou europoslankyní, která mě dlouhodobě v Bruselu poškozovala a na napadání mé osoby si postavila kampaň do evropských voleb. Zároveň spolupracuje se zkorumpovanou neziskovou Transparency International.