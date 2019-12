Babiš se snaží Číně zavděčit, zřejmě i kvůli dluhům Agrofertu, říká předseda Senátu Jaroslav Kubera | E15.cz

Nejde mi o slávu a zápis do historie, tvrdí Kubera. Odmítá kritiku své cesty na Tchaj-wan a říká, že ani český obchod nijak neohrozí. Ztráty přátelství prezidenta nelituje, Miloš Zeman se mu prý mstí dlouhodobě a Kubera mluví i o sporech v rámci jednání nejvyšších ústavních činitelů. Kvůli čínské kauze PPF a Home Creditu se neplánuje sejít s miliardářem Petrem Kellnerem. Na kritizované schůzce Kubery s nejbohatším Čechem se prý mluvilo jen o Huawei.

Kubera ostře kritizuje odvolání šéfa NÚKIB Navrátila, který varoval právě před čínskou firmou Huawei. Chce znát podrobnosti, premiér Babiš se podle něj snaží Číně zavděčit. Mohlo by to mít souvislost i s miliardovou půjčkou Pekingu pro Agrofert. Kubera se obává, že další na řadě by mohl být šéf BIS Koudelka, a dodává, že to už je důvod protestovat. Zdůrazňuje přitom, že Andreje Babiše je třeba porazit ve volbách a i kvůli tomu by se měla spojit opozice. Zmiňuje nutnou spolupráci ODS a dalších stran, včetně Pirátů.

Předseda Senátu na Nový rok znovu pronese projev. Chce varovat před bolševickým myšlením, prosazováním jediné správné pravdy a zeleným tsunami, které k nám prý míří z Bruselu. Jde podle něj o snahu vystrašit lidi a ovládnout je a za vším jsou prý peníze. Dodává, že elektromobily jsou cesta do pekel.