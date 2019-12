Brexit: Britové budou děsivě zklamaní, říká politolog Tomský | E15.cz

Hlavní téma britských voleb byl jednoznačně brexit, říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem politolog a překladatel Alexander Tomský. „Byl tím, co rozhodlo,“ doplňuje v rozhovoru. Podle něj toho už měli lidé po třech a půl letech „plné zuby“ a chtěli to mít za sebou. Formální vystoupení Británie z EU je podle Tomského jisté na sto procent. Pak ale nastane zdlouhavý proces jednání o jeho konkrétních podmínkách. „A to bude strašné, čeká je děsivé zklamání,“ hodnotí situaci Tomský.