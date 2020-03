Příkladem dobré krizové komunikace je britská vláda, tvrdí Komínek | E15.cz

Je tato epidemie dárkem pro Babiše z hlediska marketingu a propagace?

Je tam více rovin. Stejně jako pro většinu ministrů, kteří jsou zapojeni do řešení krize, je to pro něj určitá výzva, protože je velmi často v médiích. Ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by vláda přivítala.

Hlavním důvodem je fakt, že Babišovo kouzlo je dost navázané na ekonomický růst, na to, aby lidé pociťovali, že se mají dobře, což se v tomto období dít nebude. Už se několik měsíců očekávala světová hospodářská krize, která se s nástupem koronaviru dostaví. Druhá rovina je ta, že v krizové komunikaci současná vláda selhává.

Jak to?

Ta opatření jsou asi rozumná, někdo by řekl, že jsou přehnaná, jiný by řekl, že přišla pozdě. To já nemohu hodnotit. Problém je ale v té komunikaci. Často například mění rozsah těch opatření, ministři se mezi sebou nedorozumívají.

Například jsem zaznamenal, že ministr školství Robert Plaga se dozvěděl až z médií, že budou zavřené školy. Vládní činitelé dělají velmi často tiskové konference, ale zdá se, že v tom není žádný systém. Chápu, že ty informace přicházejí velmi rychle za sebou. Pro lidi je ale velmi složité zjistit všechny informace, podrobná opatření. Takže dárek to není, toto politici nechtějí řešit. Je tu vidět nekoordinovanost informací, které proudí směrem k občanům, a ty následné zmatky, které to vyvolává.

Co lidé chtějí od svých lídrů v dobách krize? Jak hodnotíte vystupování Babiše, budí respekt, důvěru?

To, co musí každý správný lídr udělat, je vystupovat způsobem, kterému lidé uvěří. Babiš vystupuje dlouhodobě takovým svérázným, jakoby roztržitým způsobem, který ale k němu patří. Horší je ta nejasnost všech informací. Například když vláda vyhlásila zavření všech škol. A najednou se lidé ptají: platí to i na školky, na univerzity? Tak to vláda změní. To moc nepřidá tomu, aby se lidé cítili uklidněni.

A jak by se to mělo podle vás řešit?

Takovým dobrým příkladem je britská vláda, která zveřejnila sice pro běžného občana poměrně nudný, ale zato obsáhlý a podrobný plán řešení krize s koronavirem. Každý občan si může přečíst dokument, ze kterého je jasně patrné, že nad tím někdo přemýšlel, než udělal nějaké kroky. Je tam dokonce napsané, co se dá očekávat do budoucna, když se to stane. Takovou věc kdyby udělala česká vláda, tak by to mohlo pomoci. Byť chápu, že se všechno děje velmi rychle.

Neupozaďuje přitom Babiš koaliční sociální demokraty? Ne na všech tiskovkách je například Jan Hamáček jako ministr vnitra a šéf ČSSD.

To si nemyslím, že je situace specifická pro koronavirus. To bychom mohli říkat už od vlády expremiéra Bohuslava Sobotky, kde byl Babiš ministrem financí. V mediální rovině sociální demokraté už tehdy prohrávali. Teď mi to přijde zvláštní, protože celou dobu ANO komunikovalo velmi profesionálně, všechno si nechávalo dobře zpracovat od svého PR týmu, ale teď jako kdyby začalo něco váznout. Je pro mě velká záhada, proč zrovna teď, v momentě, kdy Babiš potřebuje ty experty na komunikaci nejvíc, se to nedaří. Ale určitě souhlasím s tím, že je ČSSD v pozadí.

Může ta krize posílit Babišovu pozici? Sice mluvíme o komunikačních problémech, ale nemůže to nakonec dopadnout tak, že se Babišova pozice posílí před sněmovními volbami v příštím roce?

Může, ale to velmi záleží na tom, jak se bude vyvíjet ta situace v následujících týdnech. Pokud se ukáže, že došlo k nějakému velkému selhání, protože z mého pohledu to zatím nevypadá, že by měla vláda celou situaci pod kontrolou, tak to může jeho obraz, který dlouho buduje, velmi silně narušit. On rád vystupuje jako manažer, ale najednou nebude vypadat tak důvěryhodně. Když se mu rozpadne pod rukama řízení krizové komunikace v době, kdy občané potřebují vládu více než kdy jindy, tak to může být velký problém.