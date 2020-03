Kvůli koronaviru v řádu dní zavřeme i nákupní centra, říká Prymula | E15.cz

Seznam opatření české vlády proti šíření koronaviru ještě není úplný. V příštích deseti dnech by mohlo dojít k uzavření nákupních center. V rozhovoru pro Rádio Z, který proběhl před rozhodnutím o uzavřením hranic, to řekl náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.

I další připravovaná opatření se dotknou každodenního života Čechů. Diskutuje se o způsobu, jak uskutečnit například přijímací zkoušky na střední a vysoké školy či maturity. „Budeme muset nalézt model, jak to proběhne, aniž bychom ohrožovali účastníky na obou stranách,“ řekl.

Uzavření škol, ke kterému vláda přistoupila v tomto týdnu, ale vytvořilo nový problém – školáci často tráví čas v nákupních centrech. Zřejmě tak dojde k uzavření velkých nákupních center, otevřené by v nich měly zůstat jen prodejny potravin, míní Prymula. „Chceme to udělat tak, aby se k nim lidé dostali nějakou zkratkou přímo z ulice, bez možnosti vstoupit do těch velkých vnitřních prostor nákupních center, aby tam nedocházelo k nakupení lidí,“ vysvětlil. „To nastane do deseti dnů, kdy budeme finalizovat celý komplex opatření,“ řekl.

Prymula neočekává, že vláda přistoupila k uzavírání jednotlivých měst, nákaza se podle něj tak jako tak rozšíří plošně. Přesto je možné šíření nemoci zastavit. „Pokud budou všichni dodržovat pravidla, která tady jsou, a vyvarují se kontaktu s okolím ve smyslu těsných kontaktů s osobami, se kterými se setkávají, tak je šance, že epidemii opravdu zastavíme,“ míní.

Náměstek Prymula zároveň kritizoval další evropské země, které přijímají mírnější opatření než Česko. „Německý přístup, kdy je karanténa dobrovolná, bude mít podle mého téměř katastrofické dopady,“ řekl. Výrok kancléřky Angely Merkelové, že wuchanským koronavirem se nakazí 60 až 70 procent populace, pak chápe jako snahu vyděsit obyvatele, aby doporučení hygieniků dodržovali. „My budeme raději dělat něco povinně,“ dodal.

Česko má nyní 117 lidí s nákazou. Od nedělní půlnoci bude platit zákaz pro Čechy vycestovat do zahraničí, cizinci naopak nemudou moci přijáždět do Česka. Výjimky budou nadále platit pro řidiče zásobování, záchranáře nebo pendlery pracující blízko hranic.