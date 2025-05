Na loňské hospodářské výsledky skupiny mělo významný vliv vytvoření partnerství v telekomunikacích s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company (e&). Transakce spočívala v prodeji 50 procent plus jedné akcie v telekomunikačních společnostech skupiny mimo Českou republiku. K tomu se do výsledků pozitivně promítlo také stažení finančních společností z Číny, Indie a Ruska a také prodej zbylých třiceti procent v německé energetické společnosti LEAG.

Jen díky poslední transakci do PPF přiteklo 400 milionů eur, navíc s možným doplacením dalších 66 milionů eur podle budoucí výkonnosti firmy. Pro kontext je třeba dodat, že celková suma se odvíjí od dohody, kterou PPF s kupující společností EP Group Daniela Křetínského uzavřela už v roce 2022 při prodeji 20 procent. Tehdy za tento podíl EP Group zaplatila pouze symbolické jedno euro. V roce 2016 přitom PPF od švédské energetické skupiny Vattenfall získala poloviční podíl za 20 eur.

Bez započtení těchto divestic by byl čistý zisk klíčových částí PPF kolem miliardy, odhadl Šmejc. I tak se ale ekonomická výkonnost jednotlivých divizí a firem skupiny PPF zlepšila.

Vedle telekomunikací, kde hrubý provozní zisk podle skupiny meziročně vzrostl o 6,7 procenta, se dařilo i dalším společnostem. Mediální skupina CME vykázala i přes masivní investice do platformy Oneplay růst provozního zisku o 5,5 procenta. Čistý zisk Air Bank Group vzrostl meziročně téměř o čtvrtinu a PPF banky o 6,7 procenta. Škoda Transportation Group vykázala provozní zisk EBITDA 19 milionů eur, oproti ztrátě 19 milionů eur v roce 2023, napsala PPF v tiskové zprávě.

„K rekordnímu zisku skupiny nejvíce přispěly firmy z odvětví telekomunikací a finančních služeb, ale dařilo se posilovat i výkonnost firem v dalších investičních pilířích PPF: médiích, e-commerce a real estate,“ píše se dále.

Za pozitivní výsledky podle Kellnerové patří velké poděkování dosavadnímu šéfovi Jiřímu Šmejcovi. „Po třech letech v PPF dosáhl cíle, který jsme si stanovili na pětileté období,“ řekla k výsledkům Kellnerová.

Šmejcovi v červnu skončí tříletý mandát, který se obě strany rozhodly neprodloužit. Do vedení tak míří tandem dvou současných vrcholových manažerů skupiny, Kateřina Jirásková a Didier Stoessel.

„Věřím, že noví generální ředitelé Kateřina Jirásková a Didier Stoessel na Jiřího úsilí navážou. Oba jsou silné osobnosti s nezpochybnitelným kreditem uvnitř i vně skupiny. Současně jsou pro akcionáře zárukou kontinuity, pružnosti v rozhodování a schopnosti profesionálně řídit náročné projekty,“ vysvětlila výběr nových šéfů skupiny Kellnerová. Šmejc po skončení svého mandátu generálního ředitele skupinu zcela neopustí, naopak bude působit v roli člena dozorčí rady PPF.

Mnohem více času však Šmejc hodlá nově věnovat své investiční společnosti Emma Capital. Zároveň kapitálově vstoupil do společného podniku PPF a e&, v němž jako fyzická osoba koupil podíl na zisku ve výši 2,7 procenta, z akcií, které v e& PPF Telecom Group drží skupina PPF. Cenu Šmejc vyčíslil na zhruba 50 milionů eur.

Nové vedení PPF

Kateřina Jirásková, členka představenstva, co-CEO

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti jedno z největších investičních portfolií ve střední a východní Evropě. S účinností od ledna 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF. Rovněž zastává funkci předsedkyně představenstva PPF a.s. a je předsedkyní představenstva PPF Financial Holdings a.s.

Didier Stoessel, člen představenstva, co-CEO

Pro skupinu PPF pracuje od roku 2020, kdy převzal zodpovědnost za mediální byznys PPF po akvizici holdingu Central European Media Enterprises (CME). Donedávna byl šéfem CME, jednoho z největších mediálních holdingů ve střední a východní Evropě, který svými programy oslovuje 49 milionů diváků. V minulosti působil v Modern Times Group, HSBC a Merrill Lynch. Od dubna 2022 je zodpovědný za investiční strategii skupiny PPF ve funkci Chief Investment Officer, tedy na pozici investičního ředitele.