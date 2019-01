Bečvář: Česko si zaslouží armádu, která zvládne čelit současným hrozbám | E15.cz

„Česká republika si zaslouží, aby měla armádu, která je schopná čelit v současném bezpečnostním prostředí současným bezpečnostním hrozbám. Modernizace armády dneska skutečně je na pořadu dne,“ řekl Bečvář. Právě znalost připravovaných projektů, které jsou v koncepci armády do roku 2025, považuje za svůj hlavní osobní přínos pro Glomex MS. „Já jsem pracoval v armádě skutečně velice dlouho a myslím si, že vím, co armáda potřebuje,“ řekl.

Firma podle něj nehledá speciální přístupy k armádním zakázkám a chová se standardně. V květnu se bude prezentovat na veletrhu obranné techniky v Brně, kde bude chtít představit možnosti, jak by se mohla podílet na projektech, které se v armádě připravují.

Glomex MS podle Bečváře zastupuje víc než deset zahraničních výrobců bezpečnostních technologií. "Přidaná hodnota je v tom, že tady jsou specialisté, kteří jsou schopni vzít prostředek, ať je to přístroj nočního vidění nebo cokoli jiného, a naučit s tím prostředkem vojáka zacházet," řekl Bečvář.

Firma už nyní realizuje zakázky pro českou armádu i pro armády spojeneckých zemí, Bečvář v této souvislosti zmínil například Polsko nebo pobaltské státy. Zakázky od české armády mají ve firmě dvoutřetinový podíl, do budoucna by chtěla zvýšit význam zahraničních odběratelů na polovinu. Pro českou armádu Glomex MS mimo dodávek techniky zajišťuje i servis vládní letky.

Bečvář se stal prezidentem Glomex MS od ledna. Loni v létě opustil armádu poté, co ho ve funkci náčelníka generálního štábu vystřídal Aleš Opata. Po odchodu z armády Bečvář jednal i o možnostech další práce pro stát, jednání ale podle něj byla vágní. „Když se na konci října nevyvíjela možnost k tomu, abych nastoupil ve prospěch státu, tak jsem se rozhodl, že budu hledat možnosti v civilním sektoru,“ řekl.

Podle Bečváře je škoda, že stát nemá systém, kterým by oslovoval vysocekvalifikované profesionály, kteří z armády odcházejí. „Jestliže odchází důstojník v hodnosti podplukovníka, plukovníka, generála do civilu, je to člověk, který má zkušenosti ze zahraničních misí, ze zahraničních pracovišť, je jazykově připraven, je nositelem bezpečnostní prověrky, má zkušenosti s řízením lidí,“ řekl. Bývalí vysocí důstojníci by se podle něj mohli uplatnit nejen v resortu obrany, ale také na zahraničních pracovištích, v průmyslu nebo jako poradci.

Bečvář se rozhodl pro práci ve firmě Glomex MS mimo jiné kvůli tomu, že to je česká firma, za kterou nestojí zahraniční kapitál. „Zaujala mě zdravá kondice této společnosti. Mladá, zdravá společnost, která dodává nejenom do české armády,“ řekl.

Firma Glomex Military Supplies (Glomex MS) byla založena v roce 2008. Poskytuje komplexní projekty pro ozbrojené síly v oblasti výzbroje a materiálového vybavení. Společnost má zhruba 50 zaměstnanců. Do portfolia produktů, které nabízí, patří například samohybný dělostřelecký systém AGM na podvozku Tatra, bojové drony či nejmodernější ruční protitankové zbraně.