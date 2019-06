Bendl: Nikdo si snad nemyslí, že vláda za dražší dálniční známky pořídí lepší silnice | E15.cz

Bylo by zdražení roční známky opodstatněné?

Je to jenom snaha vytáhnout z lidí peníze. Vláda je hledá ve všech možných zdrojích, aby mohla co nejvíc vydělat. Je to ten samý nesmysl jako zavádění mýtného na D1. Přijde mi, že konkrétně u dálničních známek vláda prostě hledá jenom další možnosti, aby tomu nemusela říkat vybírání daní. Ale nikdo snad není tak naivní, aby si myslel, že z těch vybraných peněz si zaplatíme kvalitní dálnice.



Kde jinde by měl podle vás stát vzít potřebné peníze?

Platíme přece dost daní na to, aby se o to stát postaral. Aby věci fungovaly, to by se musel překopat celý systém. Většina státního rozpočtu jde do nesmyslných investičních pobídek. Dopravní infrastruktura nemá volební hlas. Dokud něco funguje, tak to stát neřeší. Jdeme od špatné situace do katastrofální.

Co si myslíte o tom, že řidiči elektromobilů si nebudou muset kupovat dálniční známky?



Je to podle mě určitě cesta správným směrem. Beru to jako takovou motivaci do budoucnosti. Jsem rád, že jsou podpořeny čistší ekologické zdroje. Ať už jde o elektromobily, vozidla, která jezdí na zemní plyn nebo hybridy.

Věříte, že by levnější dálniční známka přispěla k jejich většímu rozšíření?

Úleva od dálničních poplatků podle mě pro většinu lidí určitě není zásadní motivace k nákupu elektromobilu a dalších vozidel, která využívají ekologické zdroje. Ale souhlasím s tím, aby se úleva nevztahovala na automobily jezdící na fosilní paliva.