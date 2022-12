Bojujeme o přežití, poptávka je kvůli cenám takřka nulová, říká šéf Vítkovice Steel Strouhal | E15.cz

Loni Vítkovice Steel po mnoha letech poprvé vykázaly kladný provozní zisk EBITDA a dlouho to vypadalo, že by ostravská hutní společnost mohla v pozitivním trendu pokračovat. Válka na Ukrajině a s ní spojené rostoucí náklady ji však tyto optimistické plány překazily. „První tři kvartály byly výborné. Teď čekáme, kolik z toho ‚ukrojíme‘ do konce roku. Může se stát, že se z akumulovaného zisku za prvních devět měsíců propadneme opět do ztráty,“ obává se šéf společnosti Vítkovice Steel Radek Strouhal.

Vítkovice Steel patří k podnikům, na které válka na Ukrajině dopadla nejvíce. Kromě toho, že zprostředkovaně ovlivnila i fungování provozu, vám Finanční analytický úřad (FAÚ) zmrazil i akcie, a to kvůli podezření, že vás vlastní ruská rozvojová banka ze sankčního seznamu VEB. Jak moc to firmu zasáhlo?

Předně musím říct, že vlastníkem je pět kyperských fondů a na konci je pět fyzických osob, které nikdy na žádném sankčním seznamu nebyly a které pocházejí ze zemí, které nejsou nikterak závadné.

Informaci o tom, že vás na konci vlastní nebo si na vás udržuje hlavní vliv VEB, ovšem potvrzuje mimo záznam i řada českých významných byznysmenů z těžkého průmyslu. Podle nich to je hotová věc.

Já mám informaci, kterou jsem vám řekl, potvrzenou a mohu vás ujistit, že je správná.

Dobře. Když k tomuto výsledku dojde i FAÚ, co se s Vítkovicemi bude dít poté? V létě se hovořilo o možném prodeji.

To je otázka spíše na vlastníky. Osobně si myslím, že prodej ve hře klidně může být. V každém případě od FAÚ nemáme žádné informace o tom, že by se za více než půl roku ve vyšetřování jakkoliv posunul a že spěje k nějakému závěru. Nechápeme to. My jsme několikrát deklarovali, že jsme připraveni spolupracovat a poskytnout jakékoliv informace.

Zůstaňme u vašeho podniku. V létě podle mých informací jednání o možném prodeji probíhala.

To mohu potvrdit. Já jsem ale osobně účasten jednání nebyl.

Můžete potvrdit i to, že jedním ze zájemců byl průmyslník Jaroslav Strnad?

Pana Strnada dnes považuji spíše za obchodního partnera. Ale s kým majitelé vyjednávali, s jistotou nevím. Mluvilo se také například o panu Trojkovi (Zdeněk Trojek, majitel společnosti Trojek – pozn. red.), který se zabývá obchodováním se šrotem.

Jaký obchodní vztah se Strnadem nyní tedy máte?

Jde o běžnou obchodní spolupráci, která je spojená s provozním financováním našeho podniku.

Dřív tuhle roli podle mých informací plnili právě pan Trojek a částečně také Petr Otava, majitel skupiny MTX Group. Můžete potvrdit, že je v tomto Strnad nahradil a proč k tomu došlo?

Rozhodli jsme se ve spolupráci nepokračovat. Ale nesouvisí to se zásahem FAÚ. Ke změně financování došlo ještě před tím.

Jak rostla cena elektřiny:

Video se připravuje ... Jak rostla cena elektřiny? • VIDEO Videohub

Může nová Strnadova role souviset s tím, že by chtěl Vítkovice později ovládnout?

To opět není otázka na mě. Ale viděl bych to tak, že Vítkovice by dávaly smysl spíš našim dodavatelům než odběratelům. Zatímco dodavatelů je jen pár velkých, odběratelé, mezi něž patří i firmy spojené s panem Strnadem, jsou různorodí. U nich je případný synergický efekt značně omezený. Co se týká dodavatelů, tam je situace jiná. Do úvahy by tak připadaly například skupiny Arcelormittal, Voestalpine a podobně. Ale to jsou jen teoretičtí vhodní zájemci, v současné chvíli žádné jednání neprobíhá.