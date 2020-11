Bude to citelná ztráta pro firmu, říká k požáru kralupského skladu manažer značky Nowaco | E15.cz

V Kralupech nad Vltavou desítky hasičů z okolí i Prahy likvidují od čtvrtečního odpoledne požár skladu značky Nowaco z potravinářské skupiny Bidfood. Jakub Šmíd z vedení koncernu popsal, co se v zasažené budově nacházelo.

Víte už, co se stalo?

Ne, to samozřejmě nevíme. Na místě jsou veškeré hasičské jednotky z okolí, zasahují a dělají, co můžou. Zatím situace není na to, aby nám sdělovali nějaké detaily o průběhu zásahu.

V Kralupech hoří sklad firmy Nowaco. pic.twitter.com/q8woyME8tT — Darina (@darina_vymetali) November 19, 2020

Máte nějaké informace od zaměstnanců, co se přihodilo?

Víme jen, jaká část areálu chytla. Je tam sklad a výroba. To je asi tak všechno, co k tomu mohu říci.

Co přesně jste měli v zasažené části?

Byly tam ryby, zvěřina, maso.

Byly tam i nějaké hořlavé látky?

Jsou tam obaly, pracuje se tam s různými plyny, je tam elektrika. Je to prostě mrazírna.

Tušíte již, co pro vás bude požár znamenat z hlediska provozu a ekonomiky?

Bude to velice citelná ztráta do chodu celé společnosti. Nejdříve ale musíme požár uhasit a až poté se budeme pod dohledem hasičů, statika a tak dále bavit o nějakých škodách.